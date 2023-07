Brankář Vaněček má za sebou dobrou sezonu, v té další chce být ještě lepší

Liberec - První sezonu na nové adrese má za sebou v NHL hokejový brankář Vítek Vaněček. Zatímco v základní části si vedl výborně a velkou měrou pomohl New Jersey ke klubovým rekordům v počtu výher (52) i bodů (112), v play off už se mu tolik nedařilo a Devils skončili ve druhém kole. V nadcházejícím ročníku chce být Vaněček ještě lepší a vybojovat si pozici týmové jedničky, řekl novinářům.

Přesun z Washingtonu do New Jersey bral pozitivně. "Na stěhování to bylo blízko, dá se to přejet autem, takže v pohodě. Zatímco ve Washingtonu působili starší hráči a v týmu bylo víc zkušeností, v New Jersey je mladší tým, víc bruslivý. Navíc tam se mnou byli Ondra Palát nebo Slovák Tomáš Tatar, za to je člověk vždycky rád," komentoval Vaněček výměnu z minulého léta.

V základní části nastoupil do 52 utkání a vychytal 33 výher. V průměru inkasoval 2,45 branky na utkání, měl úspěšnost 91,1 procenta a třikrát uhájil čisté konto. Ve vyřazovacích bojích za sedm zápasů obdržel v průměru 4,64 gólu na zápas a měl úspěšnost 82,5 procenta.

"Základní sezona se mi povedla. Podle čísel byla mojí nejlepší, ale play off se nepovedlo. Takže boj (o pozici jedničky) pořád pokračuje. Ale tak je tomu každý rok. Když přijdete do týmu, nepůjde vám to a tomu druhému ano, víte, že začne chytat on. Musím se na sezonu perfektně připravit a začít bojovat od začátku, co to půjde," uvedl Vaněček.

Samotnému mu vrtalo hlavou, proč se mu v play off tolik nedařilo. "Nemyslím si, že bych byl nějak přemotivovaný. Sezona byla dobrá a vy si myslíte, že si formu přenesete i do play off. Ale hokej v něm se hodně změní a mně puky bohužel netrefovaly. Tak to někdy bohužel bývá," přemítal Vaněček.

Přestože v úvodním kole prohráli Devils oba úvodní zápasy s New York Rangers shodně 1:5, postoupili po výhře 4:3 na zápasy. "Na Rangers jsme si věřili. Sice jsme dvakrát prohráli, ale pak se mančaft semknul, vyměnili jsme gólmana - tedy mě - a celé se to otočilo. Zaskočil Akira Schmid a vedl si skvěle. Pro tým to bylo super. A bezva to bylo i pro fanoušky. Postoupit přes Rangers bylo pro naše lidi neskutečné."

V dalším kole už měla navrch Carolina (4:1 na zápasy). Hodnocení sezony ze strany klubu bylo přesto pozitivní. "New Jersey nebylo pět let v play off, konečně jsme se tam dostali. Sezona byla výborná. Dostali jsme se do druhého kola a nasbírali také cenné zkušenosti," prohlásil Vaněček.

Sám cítí, že Ďáblové mají na čem stavět. Jdou neustále nahoru po stránce individuálních i týmových výkonů. "Přesně tak to je. Hráči tam už jsou nějaké roky, všichni jsme získali důležité zkušenosti, v sezoně jsme bojovali jako tým a vyhrávali spoustu zápasů. Kluci bojovali i v play off, ale mně to bohužel nevyšlo. Musím se poučit a jít dál," řekl Vaněček.

Ví, na čem má zapracovat. "V NHL je nejdůležitější mentální nastavení a silná psychika. Jakmile do NHL někoho vezmou, vědí o něm, že umí hrát hokej nebo chytat. Myslím, že NHL je pro brankáře především o hlavě než o samotném způsobu chytání," podotkl Vaněček.

Věří, že v příští sezoně potvrdí své kvality a bude tím více vytíženým z brankářské dvojice Devils. "Člověk samozřejmě nikdy neví, co se stane, ale budu bojovat, jak nejvíc to půjde. Do sezony jdu s tím, že prvním brankářem není ani jeden z nás, a že v kempu a v přípravných zápasech si to musíme vybojovat. Doufám, že se to povede mně," přál si Vaněček.

Se Schmidem vychází dobře. "Jsme dobří parťáci, úplně v pohodě. On je spíš tišší, moc nemluví, ale je to výborný kluk," řekl Vaněček.

Pomocníkem na telefonu je pro něho během sezony trenér brankářů extraligového Liberce Martin Láska. "Často si voláme. Když je horší období, ale i to dobré. Martin je výborný a hrozně mi pomáhá. Jsem moc rád, že si na mě vždycky najde čas. Od té doby, co jsem do Liberce přišel, měl jsem s ním výborný vztah a vždycky jsem se na něj mohl spolehnout. Pomáhá mi i v tom, že se můžu připravovat přes léto s Libercem. Jsem mu za to moc vděčný."

S Bílými Tygry trénuje i v těchto dnech. "Pokusím se tu být, co nejdéle to půjde, dokud si mě tu nechají," uvedl Vaněček. Do USA se vrátí na konci srpna nebo na začátku září.