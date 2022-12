Brankář Vaněček má za cíl postup s New Jersey do play off, Vánoce slaví po česku

Ilustrační foto - Brankář New Jersey Vítek Vaněček poté, co inkasoval gól od Chrise Kreidera (není na snímku) z domácího New Yorku Rangers v utkání NHL 13. prosince 2022.

Ilustrační foto - Brankář New Jersey Vítek Vaněček poté, co inkasoval gól od Chrise Kreidera (není na snímku) z domácího New Yorku Rangers v utkání NHL 13. prosince 2022. ČTK/AP/Mary Altaffer

Praha/Jersey City (USA) - Brankář Vítek Vaněček si pochvaluje dosavadní průběh sezony hokejistů New Jersey a doufá, že s Devils splní v NHL hlavní cíl, kterým je první postup do play off od roku 2018. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Pochvaluje si, že v týmu působí i krajan Ondřej Palát, na jehož návrat po operaci třísel se těší. Vánoce slaví s rodinou po česku.

"Rodina přijela ve středu. Jako každý rok máme české Vánoce, i s řízky. Vánoce vždycky slavíme čtyřiadvacátého, ne pětadvacátého. Normální české Vánoce. Bez masa, abychom viděli zlaté prasátko. Někdy jsme měli i kapra, v Hershey jsem ho sehnal a jednou ve Washingtonu. Ani v New Yorku by to asi nebylo těžké, ale žena ho nejí," řekl Vaněček.

Devils v posledních čtyřech sezonách nepostoupili do vyřazovacích bojů, aktuální ročník ale rozjeli nad očekávání dobře. Na přelomu října a listopadu vyhráli 13 utkání za sebou a vyrovnali klubový rekord z roku 2001. Trojnásobným vítězům Stanleyova poháru, jejichž klubovou legendou je mimo jiné Čech Patrik Eliáš, patří čtvrté místo ve Východní konferenci a celkově páté v lize.

"Sezona začala výborně. První dva zápasy jsme prohráli, ale pak jsme začali vyhrávat a třináctkrát za sebou jsme neprohráli. Bylo to hodně důležité v tom, že jsme ukázali, že můžeme porazit každého. Zvedli jsme si sebevědomí," uvedl Vaněček.

"Po 13 vítězných zápasech přišlo šest porážek, což není nic příjemného. Potkáte se s tím. Pak se na týmu ukáže, jak se z toho dostat. Povedlo se nám to, což je hrozně důležité. Nemáme našlápnuto špatně," konstatoval rodák z Havlíčkova Brodu, jenž 9. ledna oslaví 27. narozeniny.

Kádr Devils patří k nejmladším v NHL. "Čtyři pět let už to tady budují. Kádr vybudovali tak, aby mohli chodit každý rok do play off. Doufám, že tuhle sezonu se to zlomí. Určitě je to hlavní cíl. V play off se pak může stát cokoli," podotkl Vaněček.

Trenér Lindy Ruff drží tým při zemi. "I když jsme vyhráli 13 zápasů v řadě, stejně přišel a seřval nás, že děláme nějaké věci špatně. Je to hrozně důležité," prohlásil Vaněček, jehož New Jersey získalo v červenci z Washingtonu a následně s ním uzavřelo tříletou smlouvu.

K aktuálnímu umístění výrazně přispěl i on. V listopadu ho vedení NHL vyhlásilo druhou hvězdou měsíce. Do dnešního dne odchytal 22 zápasů, v nichž zaznamenal 12 výher s průměrem 2,41 inkasované branky na zápas a úspěšností zásahů 90,9 procenta. Navíc vychytal dvě čistá konta.

"Začátek byl výborný, celý listopad byl výborný. Teď přišla malá krize, z které se nemůžu zbláznit. Takové zápasy v NHL přicházejí. Musím se z toho dostat co nejrychleji," mínil někdejší gólman Liberce.

Před sezonou posílil Devils jednatřicetiletý útočník Palát, jenž s Tampou Bay vyhrál dva Stanley Cupy. Za New Jersey ale odehrál pouze šest zápasů, než se zkraje listopadu podrobil operaci třísel. "S Ondrou se bavíme. Je na tom dobře a za chvíli by mohl být zpátky. Nedokážu říct kdy a nevím, jestli to dokáže i on," řekl Vaněček.

Jeho návrat bude pro mužstvo představovat výrazné posílení. "Umí hrát do útoku i do obrany, což je hodně důležité. Když hrál v Tampě, rozhodoval důležité zápasy. Hlavně je to dobrý kluk. Jsem hrozně rád za to, že je tady s námi," uvedl Vaněček.

Vedle Paláta je v Devils i Slovák Tomáš Tatar. "Vždycky je to příjemné. Říkám si, že můžu být rád za to, co mám. Je to jiné, než kdybych tu byl jenom sám. Můžu za nimi přijít a pobavit se česky, když potřebuju s něčím pomoct. Jsem za to hrozně rád," prohlásil Vaněček.

V uplynulých týdnech sledoval fotbalové mistrovství světa v Kataru. "Měli jsme i tipovačku. Snažil jsem se dívat na každý zápas, ale všechny samozřejmě nešly. Přál jsem to Francii. Ale nevadí, pro Messiho je to neskutečné. Nejsem z toho zklamaný, Francie vyhrála minule. Nejde pořád vyhrávat," poznamenal Vaněček.