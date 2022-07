Brankář Vaněček a útočník Zacha se kvůli smlouvě obrátili v NHL na arbitráž

New York - Brankář Vítek Vaněček a útočník Pavel Zacha figurují v NHL mezi 24 hokejisty, kteří se v pozici chráněných volných hráčů rozhodli kvůli nové smlouvě obrátit na arbitráž. Oba čeští hráči změnili během léta působiště: Vaněček je po výměně z Washingtonu hráčem New Jersey, odkud naopak Zacha zamířil do Bostonu.

Vaněček je chráněným volným hráčem poté, co mu vypršel tříletý kontrakt na 2,15 milionu dolarů. V uplynulé sezoně, kdy měl plat 750 tisíc dolarů, odchytal za Washington v základní části 42 zápasů s průměrem 2,67 obdržené branky a úspěšností zákroků 90,8 procenta, čtyřikrát udržel čisté konto. V play off měl ve dvou duelech průměr 4,2 gólu a úspěšnost 86,3 procenta.

V NHL debutoval Vaněček v ročníku 2020/21 po čtyřech sezonách strávených na farmách v Hershey v AHL a v týmu South Carolina Stingrays v ECHL. V NHL má na kontě 79 utkání s průměrem 2,68 gólu, úspěšností 90,8 a udržel šest nul. Ve třech zápasech play off má průměr 4,35 a úspěšnost 85,5 procenta.

Zacha je chráněným volným hráčem po konci tříletého kontraktu na 6,75 milionu dolarů. V minulé sezoně měl plat tři miliony dolarů a vytvořil si během ní 36 body a 21 asistencemi ze 70 zápasů svá maxima v NHL. Střelecky si vedl lépe v ročníku 2020/21, kdy dal v 50 duelech 17 branek.

V základní části NHL nastoupil šestý hráč draftu 2015 Zacha do 386 utkání a nastřádal 179 bodů za 69 branek a 110 asistencí. V play off odehrál pět utkání, v kterých nebodoval.

Slyšení u nezávislého soudu jsou naplánovaná na období od 27. července do 11. srpna. Hráči se však mohou do té doby se svými současnými kluby na kontraktu dohodnout.

Pokud se tak nestane, nezávislý soud může rozhodovat například o smlouvě Vaněčkova spoluhráče Jespera Bratta nebo dalších útočníků Andrewa Mangiapaneho (Calgary), Kailera Yamamota (Edmonton) a Kasperiho Kapanena (Pittsburgh) či brankáře Kaapa Kahkonena (San Jose).