Sevilla - Je lepší, než jsme si mysleli. Taková odpověď zazní téměř od každého, kdo dostane v Seville dotaz na českého fotbalového brankáře Tomáše Vaclíka, který od července chytá za místní FC. Svými výkony v úvodních zápasech si získal srdce fanoušků, uznání od novinářů i respekt v klubu, který nemusí litovat, že si za novou jedničku vybral devětadvacetiletého rodáka z Ostravy.

"Je mnohem lepší, než jsme vůbec očekávali. Nemyslel jsem si, že bude až tak dobrý. Velmi příjemně mě překvapil, to říkám absolutně upřímně," řekl o Vaclíkovi sevillský novinář José Antonio Jiménez v diskuzi s českými novináři při utkání s Olomoucí v Evropské lize. "Zprvu jsem se divil, koho to do branky přivádějí, ale klub věděl, co dělá. Tomáš je opravdu dobrý. Je to naše jednička," potvrdil Vaclíkovu oblíbenost i pětadvacetiletý fanoušek Rodrigo González.

"Jsem rád, že na sebe mám takové ohlasy a že jsem předčil očekávání. Jen doufám, že to vydrží co nejdéle. Aby se to pak nějak nezlomilo," doufal v rozhovoru s ČTK Vaclík.

Fanoušci Sevilly patří k nejlepším ve Španělsku a hráči FC jsou ve městě největšími hvězdami. A s rostoucí oblibou dostává i Vaclík stále častěji žádosti o společné fotky. "Jakmile mě pozná první fanoušek a osmělí se, přidávají se další," říká Vaclík a vzápětí se to potvrdí.

Po procházce po městě si český brankář sedne s manželkou Martinou a tříletou dcerou Nicole na zahrádku restaurace a brzy je vidět, že uvnitř začíná být živo. Lidé pochopili, že dorazila vzácná návštěva. A jakmile Vaclík ochotně přijme první žádost o společnou fotografii, rázem je kolem něj celý personál restaurace a manželka Martina se mění ve fotografku. Gólman dokonce před městským derby s Betisem dostane polibek na tvář pro štěstí a na všech je vidět, jak velkou radost mají z toho, že je brankář jejich oblíbeného týmu poctil návštěvou.

"Mám radost, když mohu potěšit fanoušky. Ale třeba Jesús Navas nebo Nolito do města jen tak nemohou, protože jsou to místní rodáci a pro fanoušky jsou za bohy. S nimi by se chtěl fotit každý," řekl Vaclík.

Nové domovské město zatím teprve poznává. "Sevilla se nám líbí moc, Plaza de Espaňa patří k nejhezčím místům, jaká jsem kdy viděl, ale zatím jsme neměli tolik času. Řešili jsme stěhování, takže město budeme objevovat postupně. Ale moc se nám líbí, lidé jsou tu hrozně vstřícní, dobrosrdeční, chovají se k nám skvěle," oceňuje Vaclík.

Životní přestup mu hodně usnadnila manželka Martina, která se postarala o stěhování, zatímco manžel musel ze dne na den odjet ze Švýcarska do Sevilly. "Říká se, za úspěšným mužem vždycky hledej ženu. A to u nás přesně platí. Bez Martiny bych to takhle nezvládl," říká Vaclík.

Bylo pro něj těžké, že byl od rodiny na měsíc odstřižený, než se podařilo vyřešit všechny záležitosti, aby se za ním mohly manželka s dcerou přestěhovat. "Muselo se zařizovat spoustu věcí, zrušení pojistek a podobných věcí. Navíc ve Švýcarsku nemohli úředníci pochopit, že Tomáš prostě nemůže přijít osobně," líčila Martina Vaclíková.

Vše pro ni bylo o to těžší, že po čtyřech letech se v Basileji cítila jako doma. "Bylo hodně těžké ve Švýcarsku zamknout barák a odejít. Měli jsme tam i štěstí na lidi a vytvořili jsme si tam hodně přátel. Už jsme se takhle přesouvali z Ostravy do Prahy a pak z Prahy do Basileje, ale nikde jsem si nevytvořila takový vztah jako k Basileji. O to to bylo náročnější," připustila.

To tříletá Nicole už je ve Španělsku jako doma. "Na hřišti už na děti pokřikuje 'Vamos' a pochytává další španělská slovíčka. Zatímco pro nás je to obrovská změna včetně životního rytmu, ona to snáší skvěle," dodala životní opora české brankářské jedničky.

Vaclík chce dokázat, že Sevilla jeho angažováním neudělala chybu

Snad jen Petr Čech v Chelsea a nyní v Arsenalu se mezi všemi českými fotbalovými brankáři může ve své kariéře pyšnit tak prestižní adresou zaměstnavatele jako nyní Tomáš Vaclík po přestupu z Basileje do Sevilly. V šestém nejlepším týmu Evropy podle koeficientu UEFA si navíc hned získal pozici jedničky a v devíti zápasech inkasoval jen čtyři góly, z toho dva proti hvězdné Barceloně. Ačkoli pro něj změna prostředí nebyla snadná, dopředu ho žene motivace ukázat, že klub si jej vybral oprávněně.

"Chci ukázat, že neudělali chybu, když přivedli brankáře ze švýcarské ligy. Pro mě je to výzva i sám sobě dokázat, že na to mám. Že mohu být platný i pro takový tým a že dokážu chytat ve španělské lize a nedat nikomu důvod, aby mě museli vystřídat," řekl Vaclík v rozhovoru s ČTK.

Právě o takovém přestupu vždy snil. "Jednou nevyšel Everton, pak zas nevyšla Benfica. Takže byla i varianta, že už takový velký přestup prostě nevyjde. Když jsem se pak ale dozvěděl o zájmu Sevilly, tak jsem si jen řekl: 'Wau, to prostě musí dopadnout'. Moc jsem to chtěl," vzpomínal Vaclík na okamžik, kdy se na dovolené poprvé dozvěděl o zájmu španělského týmu.

O pár dní později už byl s mužstvem na soustředění. "Když jsem pak nastupoval v Superpoháru proti Barceloně a byli tam všichni ti hráči včetně Lionela Messiho, tak mi naplno docvaklo, kam se moje kariéra vyvinula," uvedl devětadvacetiletý gólman.

Ačkoli první týdny v novém týmu zvládl výborně a vychytal Seville postup do hlavní fáze Evropské ligy, nebylo to pro něj snadné, jak by se mohlo zdát. "Ta změna byla opravdu velká. Prvních 14 dní jsem se v tréninku necítil vůbec dobře. Měl jsem kolem sebe 45 nových lidí, nový jazyk, navíc jsem v tréninku dostával spoustu gólů, nedařilo se mi toho moc chytat. Trenér po mě chtěl nové detaily a já tak přemýšlel, kde mám stát, jak mám mít otočená ramena, a nedělal to automaticky. Ale paradoxně v zápasech jsem se už cítil dobře," líčil Vaclík.

K rychlé aklimatizaci a začlenění do týmu mu pomohlo i netradiční pravidlo v kabině Sevilly, kde mají hráči zakázány mobily a jiná elektronická zařízení.

"Musíme odevzdat telefon a dostáváme ho až po obědě. Ale má to jednoduchý důvod. Abychom spolu v kabině komunikovali," vysvětlil Vaclík. "Když nový hráč neumí tolik jazyk, tak si sedne do rohu, vezme si telefon a píše si s manželkou, kamarády a kouká na sociální sítě. Takhle nás to ale nutí více komunikovat mezi sebou," dodal.

Sám zatím španělsky tolik neumí, takže více drží se spoluhráči, kteří ovládají angličtinu, jako Roque Mesa, Daniel Carrico, Sergi Gómez, Ibrahim Amadou, Joris Gnagnon nebo André Silva. "S nimi si popovídám o více věcech. Ale nemám problém zapadnout do kolektivu a i španělsky mluvící kluci vidí, že se snažím o komunikaci, tak se snaží také," dodal.

Velmi pochvalná slova má i na trenéra Pabla Machína, který sice není tak známý, ale ve Španělsku je hodně uznávaným mladým koučem. "Je fakt dobrý trenér. Tréninky jsou výborné, mají obrovskou kvalitu a tempo. Trenér přijde, řekne nějaké věci a pak nechává pracovat realizační tým, kterému bezmezně věří. Když se mu ale něco nelíbí, tak do toho vstoupí," uvedl Vaclík.

"Hodně s námi komunikuje před tréninkem i po něm. Hodně si zakládá na rozboru zápasů u videa. A má svůj systém, který nemění, ať už hrajeme proti komukoli. I kdybychom nastoupili bez dresů, tak každý pozná, že nás trénuje Machín. Hrál takhle i s Gironou a měl super výsledky," dodal.

Ačkoli má za sebou velmi náročné období, hodně se těší, až se v úterý připojí k národnímu týmu. "Reprezentace je vždy čest a těším se tam moc. I na to, že s klukama zas popovídám česky. Nejen já, ale i ostatní kluci mají nové zážitky a témat na probrání bude opravdu hodně," řekl Vaclík.