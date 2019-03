Anketa Fotbalista roku 2018:

Fotbalista roku: 1. Tomáš Vaclík (Basilej/Sevilla) 694 b., 2. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 430, 3. Tomáš Souček (Slavia Praha) 196, 4. Michael Krmenčík (Plzeň) 182, 5. Bořek Dočkal (Philadelphia Union) 160, 6. Jiří Pavlenka (Brémy) 156, 7. Patrik Schick (AS Řím) 143, 8. Theodor Gebre Selassie (Brémy) a Michal Trávník (Jablonec) oba 54, 10. Petr Čech (Arsenal) 33.

Další pořadí: 11. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 18, 12. Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) 13, 13. David Pavelka (Kasimpasa) 11, 14. Jan Kopic (Plzeň) 10, 15. Matěj Vydra (Derby/Burnley) 8, 16. Petr Ševčík (Liberec) 7, 17. Josef Hušbauer (Slavia Praha), Jakub Jankto (Udine/Sampdoria Janov) oba 6, 19. Jaroslav Plašil (Bordeaux) 4, 20. Ondřej Karafiát (Liberec), Tomáš Koubek (Rennes) a Lukáš Masopust (Jablonec) všichni 3, 23. Jaromír Zmrhal (Slavia Praha) 2, 24. Antonín Barák (Udine), Milan Baroš (Ostrava), Vladimír Coufal (Liberec/Slavia Praha), Tomáš Holeš (Jablonec), Václav Jemelka (Olomouc), Josef Jindřišek (Bohemians 1905), Jan Matoušek (Příbram/Slavia Praha) a Zdeněk Ondrášek (Wisla Krakov) všichni 1.

Trenér roku: 1. Pavel Vrba (Plzeň) 337, 2. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 334, 3. Petr Rada (Jablonec) 218.

Další pořadí: 4. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR A) 114, 5. Bohumil Páník (Zlín/Ostrava) 42, 6. Michal Bílek (Zlín) 26, 7. Martin Svědík (Jihlava/Slovácko) 9, 8. Michal Kordula (Slovácko) 5, 9. Martin Hašek (Bohemians 1905) 4, 10. Václav Jílek (Olomouc) 3, 11. Josef Csaplár (Příbram), Vítězslav Lavička (reprezentace ČR do 21 let) a Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 19 let) všichni 1.

Talent roku: 1. David Lischka (Jablonec) 266, 2. Alex Král (Teplice) 242, 3. Jan Matoušek (Příbram/Slavia Praha) 208.

Fotbalistka roku: 1. Kateřina Svitková (Slavia Praha) 185, 2. Lucie Voňková (Bayern Mnichov) 160, 3. Eva Bartoňová (Slavia Praha) 159.

Síň slávy: Karel Poborský (vicemistr Evropy 1996).