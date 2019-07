Brankář Štěpánek se stal posilou hokejistů Pardubic

Pardubice - Brankář Jakub Štěpánek posílil hokejisty Pardubic. Třiatřicetiletý mistr světa z roku 2010 naposledy působil v KHL ve Slovanu Bratislava. S Dynamem, kterému vypomáhal už na začátku sezony 2016/17, podepsal Štěpánek roční smlouvu.

"Příchod Jakuba Štěpánka je klíčovým atributem pro úspěšnou sezonu. Věřím, že s Ondřejem Kacetlem vytvoří kompaktní dvojici, o kterou se budeme moci výrazně opřít," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Pardubic Martin Sýkora.

Štěpánek v uplynulé sezoně odchytal v KHL 36 utkání, měl průměr 3,05 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,9 procenta. Z extraligy odešel v roce 2010, z Vítkovic se vydal do KHL do Petrohradu a od té doby se v domácí nejvyšší soutěži objevil jen na osm utkání v roce 2016.

V KHL chytal i za Lva Praha a Čerepovec. Působil také ve Švýcarsku v Bernu, s kterým získal v roce 2016 titul, v Lausanne a ve Finsku v Lukko Rauma. Účastník čtyř mistrovství světa i olympijských her ve Vancouveru má ve sbírce i bronzové medaile z MS 2011 a 2012.

"Jsem rád, že se nám podařilo dotáhnout jeho příchod k nám. Jednalo se o prioritu od prvního dne, co jsem do Pardubic přišel. Jednání nebyla jednoduchá, byla navázaná na možné pokračování Slovanu Bratislava v KHL, měli jsme připraveno více variant, ale tato je úplně nejlepší. Ty další by se řešily angažováním zahraničního gólmana, což vždy přináší určitou míru rizika," prohlásil sportovní manažer Dynama Jaromír Kverka.

Pardubice, které se v uplynulé sezoně zachránily až v baráži, už angažovaly obránce Jana Koláře z Chabarovsku, Michala Ivana z Drummondville z QMJHL a útočníky Roberta Kousala z Brynäs, Denise Kindla z Plzně, Martina Látala z Mladé Boleslavi, Radoslava Tybora z Vítkovic a Kanaďana Coreyho Lockeho z Lince.

"Náš tým je na začátku nové cesty a získává kvalitní posilu na brankářský post. Věřím, že nám výrazně pomůže s nastartováním mužstva hned od začátku sezony ve dvojici s Ondřejem Kacetlem," uvedl Kverka. "Post brankáře je nejpodstatnější. Nedávno jsme se bavili o důležitosti mít kvalitní centry, ale výkony celého týmu výrazně ovlivňují brankáři."

V extralize má Štěpánek na kontě 121 zápasů s průměrem 2,50 obdržené branky na utkání, úspěšností 92,62 procenta a sedmkrát udržel čisté konto. "Tím, že Slovan Bratislava opustil KHL, tak jsem byl ze dne na den bez smlouvy. Musel jsem svou situaci nějak řešit. Zavolal mi pan Kverka s konkrétní nabídkou a domluvili jsme se," uvedl Štěpánek.

"Neříkám, že jsem vzadu v hlavě neměl své minulé angažmá zde a že jsem o něm zpětně nepřemýšlel. Jsou to tři roky zpátky, je tu nové vedení, poslední příchody nasvědčují tomu, že je vše na dobré cestě, a to napomohlo mému rozhodování," doplnil Štěpánek.

Pardubice také prodloužily kontrakt s gólmanem Milanem Kloučkem, který bude v nadcházející sezoně na střídavý start působit v prvoligovém Motoru České Budějovice. "Z hlediska další koncepce je pro nás také důležité, že Milan Klouček podepsal v Dynamu nový kontrakt a má zajištěné kvalitní angažmá v Českých Budějovicích. Jsem přesvědčený, že mu změna prostředí přinese hokejový i osobnostní rozvoj," dodal Sýkora.