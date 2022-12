Brankář Staněk vyhrál podzimní část ankety Zlatý míč ČR o fotbalistu sezony

Praha - Brankář Jindřich Staněk ovládl podzimní část Zlatého míče a v novinářské anketě o nejlepšího českého fotbalistu sezony má nakročeno k premiérovému vítězství. Šestadvacetiletý gólman Plzně získal v první polovině 27. ročníku ankety 455 bodů a před druhým záložníkem Antonínem Barákem má k dobru 35 bodů. Třetí místo průběžně patří kapitánovi české reprezentace Tomáši Součkovi, obhájce prvenství útočník Patrik Schick je čtvrtý. Výsledky podzimní části dnes zveřejnil Klub sportovních novinářů, celkový vítěz bude znám po sezoně.

Staněk má za sebou životní rok. V jarní části minulého ročníku pomohl Plzni k nečekanému zisku ligového titulu a ve výborných výkonech pokračoval i na podzim. Gólman české reprezentace se výrazně podílel na postupu Viktorie z kvalifikace do skupiny Ligy mistrů a dařilo se mu i v domácí soutěži. V podzimní části této ligové sezony byl se sedmi nulami nejlepším brankářem a pomohl Západočechům k průběžnému vedení v tabulce.

Dosud nejlepším Staňkovým umístěním ve Zlatém míči byla 11. příčka z minulé sezony. Plzeňská opora drží náskok 35 bodů před Barákem, který na začátku podzimní části v italské lize zamířil z Verony do Fiorentiny. Vítěz ankety ze sezon 2019/20 a 2020/21 záložník Souček z West Hamu je o dalších 31 bodů zpět.

"Jsem překvapený, nečekal jsem to. Ale jsem za to rád, těší mě to. Máme za sebou dobrý podzim, týmu se dařilo, takže to se v tom odráží," řekl novinářům Staněk. "Já bych asi hlasoval třeba pro Lukáše Kalvacha z našeho týmu, nebo Tondu Baráka z reprezentace," doplnil.

Obhájce prvenství Schick na podzim laboroval se zraněním a tentokrát mu po první polovině hlasování patří až čtvrté místo. Na vedoucího Staňka ztrácí šestadvacetiletý útočník Leverkusenu téměř 200 bodů.

Staňka na svůj lístek zařadilo 38 z 45 hlasujících novinářů, opomnělo ho jen sedm žurnalistů. Ve 22 případech se plzeňský gólman dostal na první místo, třikrát byl druhý a třikrát třetí. Pro Baráka se Součkem hlasovalo shodně 41 novinářů, výrazně méně žurnalistů je ale zařadilo na první příčku. Barák zvítězil jen devětkrát a Souček čtyřikrát stejně jako Schick. Aspoň jeden bod získalo 40 hráčů.

Od roku 2015 vyhrál podzimní část teprve podruhé zástupce české ligy. V elitní jedenáctce jsou tři hráči z domácí soutěže, vedle vedoucího Staňka ještě ofenzivní záložník Plzně Adam Vlkanova a brněnský útočník Jakub Řezníček, s 11 góly zatím nejlepší střelec ligové sezony.

Nejvýše postavenému slávistovi, ofenzivnímu univerzálovi Ondřeji Lingrovi, patří až 12. místo. Na jednom hlasovacím lístku se na první místo dostal i jeho spoluhráč z Edenu univerzál Tomáš Holeš, který od poloviny září kvůli zranění nehrál. V pořadí mu průběžně patří 24. pozice.

Výsledky fotbalové ankety Zlatý míč ČR 2022/23 po podzimu

1. Jindřich Staněk (Plzeň) 455 b., 2. Antonín Barák (Verona/Fiorentina) 420, 3. Tomáš Souček (West Ham) 389, 4. Patrik Schick (Leverkusen) 256, 5. Vladimír Coufal (West Ham) 172, 6. Adam Vlkanova (Hradec Králové/Plzeň) 163, 7. Jakub Řezníček (Brno) 147, 8. Václav Černý (Twente Enschede) 137, 9. Adam Hložek (Leverkusen) 120, 10. Jakub Brabec (Aris Soluň) 118, 11. Jiří Pavlenka (Brémy) 111.

Další pořadí:

12. Ondřej Lingr (Slavia Praha) 103, 13. Tomáš Vaclík (Olympiakos Pireus) 82, 14. David Zima (FC Turín) 74, 15. Roman Květ (Bohemians Praha 1905) 64, 16. Michal Ševčík (Brno) 56, 17. Mojmír Chytil (Olomouc) 52, 18. Milan Petržela (Slovácko) 40, 19. Tomáš Chorý (Plzeň) 37, 20. Václav Jemelka (Olomouc/Plzeň) 35, 21. David Jurásek (Slavia Praha) 33, 22. Michal Sadílek (Twente Enschede) 31, 23. Lukáš Hejda (Plzeň) 30, 24. Tomáš Holeš (Slavia Praha) 27, 25. Lukáš Sadílek (Sparta Praha) 23, 26. Michal Kadlec (Slovácko), 27. Lukáš Kalvach (Plzeň) oba 15, 28. Matěj Kovář (Manchester United/Sparta Praha) 14, 29. Tomáš Čvančara (Sparta Praha) 12, 30. Jan Kalabiška (Slovácko) 11, 31. Jan Sýkora (Plzeň), Ondřej Kolář a Stanislav Tecl všichni 6, 34. Lukáš Masopust, 35. Václav Jurečka (všichni Slavia Praha), 36. Filip Kubala (Hradec Králové) všichni 5, 37. Jan Kuchta (Sparta Praha) 4, 38. Josef Jindřišek (Bohemians Praha 1905) 3, 39. Filip Žák (Teplice) 2, 40. Adam Karabec (Sparta Praha) 1.

Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění.

Vítězové podle počtu triumfů:

12 - Petr Čech, 6 - Pavel Nedvěd, 2 - Tomáš Souček, 1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík, Patrik Schick.