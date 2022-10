Brankář Slovácka Nguyen litoval své chyby, potěšila ho reakce Schmeichela

Uherské Hradiště - Brankář Filip Nguyen uznal, že svou velkou chybou zavinil domácí porážku fotbalistů Slovácka 0:1 proti Nice ve 3. kole skupiny Evropské konferenční ligy. Malou náplastí pro něj byla reakce náhradního gólmana "Orlů" a dánského reprezentanta Kaspera Schmeichela, který ho po utkání přišel povzbudit.

Tým z Uherského Hradiště v úvodních dvou duelech hlavní fáze Konferenční ligy remizoval doma s Partizanem Bělehrad 3:3 a v Kolíně nad Rýnem prohrál 2:4. Nice s oběma soupeři uhrálo nerozhodný výsledek 1:1. Slovácko se s celkem z Azurového pobřeží utká ve čtvrtečním 3. kole.

"Soupeř bude určitě stejný v kvalitě. Všichni tři soupeři mají obrovskou kvalitu. U Nice bych vypíchl individuální kvalitu a zkušenosti z jiných evropských lig nebo z reprezentací, které mají někteří hráči za sebou. Individuální kvalita soupeře je obrovská. Co se týká individuální kvality a zkušeností, jsou na tom z našich soupeřů nejlíp," řekl Svědík na tiskové konferenci.

"Individuální výkony hráčů jsou velmi dobré, my to zase máme založené na týmovém výkonu, budeme v domácím prostředí. To jsou zase naše zbraně," uvedl osmačtyřicetiletý rodák z Pardubic.

Svěřenci trenéra Luciena Favreho prohráli v generálce na hřišti obhájce francouzského titulu Paris St. Germain 1:2, nevyhráli tři soutěžní zápasy po sobě a pět z posledních šesti. Pátý celek minulé sezony francouzské ligy dělí pouze bod od první sestupové pozice.

"Forma a výsledky ve francouzské lize můžou být zrádné, ale evropská soutěž je něco jiného. Každý zápas je hlavně v tomhle jiný. Co se týče jejich výkonnosti, vůbec bych to nebral v potaz," konstatoval Svědík.

"Každé mužstvo má vždycky problémy. Zase je vidět, že moc gólů nedostávají, až na domácí porážku 0:3 s Marseille. Co se týče útočné fáze, tam to může být otázka sehranosti a toho, jak si hráči na sebe zvyknou. Pořád je ale v útočné fázi kvalita ve hře jeden na jednoho, u prvního doteku nebo zakončení," uvedl někdejší hráč Ostravy, Olomouce, Příbrami a Lázní Bohdaneč.

Ligue 1 uznává. "Mám spíš radši anglický a německý fotbal, ale Francie je taky velmi kvalitní liga se spoustou kvalitních hráčů. Patří do top pěti lig, z nichž si nelze vybírat a kde jsou soupeři velmi kvalitní," podotkl Svědík.

Cítí, že jeho mužstvo s přibývajícími duely získává při premiéře ve skupině evropských pohárů čím dál víc zkušeností. "Načetlo se to i zápasy (v předkolech) s Fenerbahce a AIK. Zápasů je dost, hráč vědí, co je čeká. V tomhle nevidím žádný problém," poznamenal bývalý kouč Ostravy, Mladé Boleslavi či Jihlavy.

Hrozně mě mrzí, že zápas s Nice rozhodl laciný gól, řekl trenér Slovácka Svědík

Trenér Martin Svědík litoval, že o prohře fotbalistů Slovácka 0:1 s Nice ve 3. kole skupiny Evropské konferenční ligy rozhodla chyba brankáře Filipa Nguyena. Doufá, že gólmani jeho tým v dalších zápasech více podpoří. Naopak ho potěšil výrok kouče "Orlů" Luciena Favreho, podle něhož je celek z Uherského Hradiště zbytečně podceňován.

Rozhodující akce se zrodila v 54. minutě. Nicolas Pépé vystřelil zpoza vápna, skákavý míč Nguyenovi vypadl z náruče a prošel za brankovou čáru. "Hrozně mě mrzí, že zápas rozhodl laciný gól. Chyby se stávají. Když to uděláte na této úrovni, je to daleko víc vidět. Je to o to smutnější, že to rozhodne zápas. Trápí nás to, nejen jeden zápas, těch zápasů bylo víc. Budu rád, když na to brankáři zareagují a mužstvo svými výkony víc podpoří. Víc to nechci komentovat," řekl Svědík na tiskové konferenci.

Cítil, že úřadující vítěz českého poháru mohl hrát ještě lépe. "Ctím kvalitu soupeře. Co se týká kombinace, těžko se jim ve vysokém presinku bral balon, ale to jsme věděli. Naše kvalita směrem dopředu mohla být ještě větší," uvedl osmačtyřicetiletý rodák z Pardubic.

Jeho protějšek Favre Slovácko ocenil. "Těší mě to, je to známý trenér. Potěší, že to vnímá, že s nimi ve skupině hraje nějaké Slovácko a vnímá to tak, že je to podceňované mužstvo a má nějakou výkonnost," konstatoval Svědík, jehož svěřenci v hlavní fázi soutěže ve třech utkáních nevyhráli a jsou poslední.

Vyzdvihl výkon hostujícího útočníka Pépého. "Byl rozdílový v tom, že se dostal do gólových situací. Dal gól, břevno a tyčku. Fotbal je týmový sport, potom jsou individuality, které vynikají. Pepého k nim můžeme určitě přidat. V Nice je ale kvality daleko víc," prohlásil.

Po necelé hodině zasáhl gólmana Nice Marcina Bulku do ramene kelímek s pivem. "Tohle do fotbalu nepatří, nemá to s ním nic společného. Pro klub to znamená obrovskou pokutu. Ten, kdo to udělal, si musí uvědomit, že tohle je velice trestané. Naše fanoušky mám samozřejmě rád, je super, jak nás podporují, ale tohle byla chyba jedince. Měl by za to být potrestán," podotkl bývalý trenér Ostravy, Mladé Boleslavi či Jihlavy.