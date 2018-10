New York - Hokejový brankář David Rittich se v nedělním utkání NHL vyznamenal 44 zákroky, kterými pomohl Calgary k výhře 4:1 nad New Yorkem Rangers. Jihlavský odchovanec si počtem vychytaných střel stanovil osobní rekord a vysloužil si ocenění pro největší hvězdu večera.

Poprvé v sezoně se trefil útočník David Kämpf, ale Chicago nestačilo na Tampu Bay 3:6. Na dvou brankách poražených Blackhawks se asistencemi podílel obránce Jan Rutta, forvard Lightning Ondřej Palát se do statistik zapsal nahrávkou.

Šestadvacetiletý Rittich si osobní maximum vylepšil o tři zákroky. V lednu proti Floridě zneškodnil 41 střel. Hráči Rangers ho nejvíce prověřili ve třetí třetině, v níž na něj vyslali 20 střel. Ujala se pouze jedna z nich.

"Cítil jsem se skvěle a rád bych poděkoval obraně. Pro gólmana je lepší, když na něj jde 30 nebo 40 střel než 15. Je mi jedno, kolik šancí měli. Pravda ale je, že ve třetí části musíme hrát lépe. Hlavní je, že jsme vyhráli," uvedl Rittich. Flames dovedl k vítězství i ve druhém zápase v ročníku, do kterého nastoupil od začátku.

"Každý zápas je pro mě důležitý. Když jdu do branky, chci předvést to nejlepší. Být náhradníkem je těžké. Moc si nezachytáte, ale když už dostanete příležitost, musí se vám dařit," popsal svou situaci Rittich.

Na českého gólmana vyzrál pouze Mika Zibanejad, který ve 47. minutě v přesilové hře střelou z levého kruhu do horního růžku upravil stav na 1:3. Rittich na zakončení švédského centra nemohl zareagovat i kvůli výborné cloně Chrise Kreidera před brankovištěm. O minutu později byli Rangers blízko kontaktní brance, ale Rittich nejdříve pravým betonem zastavil pokus Jespera Fasta a stejně si poradil i se Zibanejadovou dorážkou .

Po utkání se na Rittichovu adresu hrnuly komplimenty. "Předvedl výborný výkon, jsem za to moc rád. Nechytá tolik zápasů, kolik by chtěl, ale když už si do branky stoupne, tak se o něj můžeme opřít," prohlásil útočník Johnny Gaudreau, který spolu s Garnetem Hathawayem skóroval dvakrát.

"V závěrečné třetině jsme trochu polevili, ale v tu chvíli převzal Rittich hlavní roli. Je to bláznivé. Pro tým je důležité, když se může spolehnout na někoho, kdo hraje tak dobře a přitom nastupuje jen do každého třetího nebo čtvrtého utkání," podotkl Hathaway.

S pochvalnými slovy se přidal i trenér kanadského celku Bill Peters. "Nesčetněkrát nás zachránil. Tvrdě pracuje, má skvělý přístup a je to neuvěřitelný spoluhráč. Dnes by to bez něj bylo úplně o něčem jiném. Na těchto dvou důležitých bodech má hlavní zásluhu," řekl kouč.

Calgary zastavilo sérii šesti proher na ledě Rangers a v Madison Square Garden uspělo poprvé od prosince 2008. Flames slavili třetí triumf z posledních čtyř duelů. Gaudreau dvěma zásahy překonal hranici 300 bodů v NHL. "Je to skvělý úspěch, ale díky výhře je ten pocit o dost lepší," řekl pětadvacetiletý Američan.

Tampa Bay zlomila souboj s Chicagem v prostředním dějství, v němž třemi brankami odskočila do vedení 4:1. Dvoubrankový rozdíl obstaral v přesilové hře po oku lahodící kombinací Yanni Gourde, jemuž zpoza brankové čáry nabil na ránu z první Palát. Lightning v této třetině zaměstnali brankáře Cama Warda 33 střelami, což je nejvíce od sezony 1997/1998, kdy se střely začaly započítávat do oficiálních statistik.

Kämpf snížil v 56. minutě na 2:5 střelou do levého horního růžku poté, co se k němu mezi kruhy odrazil puk. Rutta si u této branky připsal druhou přihrávku v zápase.

Po dvouzápasové absenci naskočil do sestavy Anaheimu bek Andrej Šustr, který musel strávit porážku 2:4 proti Buffalu. Utkání předcházel ceremoniál, během kterého Ducks vyvěsili pod strop arény dres Paula Kariyi s číslem devět.

Čtyřiačtyřicetiletý Kariya se na draftu v roce 1993 stal první volbou Anaheimu v historii a za Ducks odehrál devět sezon, z nichž v sedmi zastával roli kapitána. V kalifornském působišti nastřádal v 606 utkáních 669 bodů. V roce 2002 vyhrál s Kanadou zlaté olympijské medaile. Před rokem byl uveden do hokejové Síně slávy.

"Je to splněný sen, ale popravdě to mnohonásobně přesahuje hranici všech mých snů. Nikdy bych neřekl, že si něco takového zasloužím. Jsem pyšný na svou kariéru a na to, čeho jsem dosáhl, ale tohle přesahuje vše, co jsem si jako hráč zasloužil. Můžete říct, že mě přehlasovali," okomentoval poctu Kariya. NHL hrál i za Colorado, Nashville a St. Louis. S kariérou se rozloučil v roce 2011 kvůli následkům otřesu mozku.

Výsledky NHL:

Chicago - Tampa Bay 3:6 (1:1, 0:3, 2:2)

Branky: 56. Kämpf (Rutta), 12. Fortin (Rutta), 57. N. Schmaltz - 4. Kučerov, 25. Cirelli, 33. Gourde (Palát), 35. B. Point, 51. Hedman, 58. R. Callahan. Střely na branku: 36:55. Diváci: 21.012. Hvězdy zápasu: 1. B. Point, 2. Kučerov, 3. Hedman (všichni Tampa Bay).

Anaheim - Buffalo 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky: 17. Steel, 34. Kiefer Sherwood - 37. Okposo, 38. J. Skinner, 44. Ristolainen, 60. P. Berglund. Střely na branku: 28:45. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Buffalo), 2. Steel, 3. H. Lindholm (oba Anaheim).

NY Rangers - Calgary 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky: 47. Zibanejad - 18. a 35. J. Gaudreau, 33. a 59. Hathaway. Střely na branku: 45:26. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celý zápas, inkasoval jednou z 45 střel a měl úspěšnost zákroků 97,8 procenta. Diváci: 17.404. Hvězdy zápasu: 1. Rittich, 2. J. Gaudreau, 3. Hathaway (všichni Calgary).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 9 6 0 3 34:30 12 2. Tampa Bay 7 5 1 1 28:18 11 3. Montreal 7 4 2 1 24:19 10 4. Boston 8 4 2 2 27:23 10 5. Buffalo 9 5 0 4 22:25 10 6. Ottawa 7 4 1 2 28:25 9 7. Florida 6 1 3 2 21:25 5 8. Detroit 8 1 2 5 19:36 4

Metropolitní divize:

1. Carolina 8 4 1 3 26:25 9 2. New Jersey 6 4 0 2 22:14 8 3. Pittsburgh 6 3 2 1 20:20 8 4. Columbus 7 4 0 3 23:26 8 5. Washington 7 3 2 2 29:28 8 6. Philadelphia 8 4 0 4 30:33 8 7. NY Islanders 7 3 0 4 20:20 6 8. NY Rangers 8 2 1 5 19:28 5

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 8 7 0 1 27:15 14 2. Colorado 8 5 2 1 29:19 12 3. Winnipeg 8 5 1 2 24:20 11 4. Chicago 8 4 2 2 30:32 10 5. Minnesota 8 4 2 2 22:24 10 6. Dallas 7 3 0 4 19:21 6 7. St. Louis 7 2 2 3 21:24 6

Pacifická divize:

1. Anaheim 9 5 1 3 24:22 11 2. Calgary 8 5 0 3 30:24 10 3. Vancouver 8 5 0 3 25:24 10 4. San Jose 8 4 1 3 26:21 9 5. Vegas 8 4 0 4 18:21 8 6. Edmonton 6 3 0 3 13:19 6 7. Los Angeles 8 2 1 5 15:28 5 8. Arizona 7 2 0 5 11:17 4

Kanadské bodování NHL:

1. Matthews (Toronto) 9 16 (10+6) 2. MacKinnon (Colorado) 8 14 (8+6) 3. Rielly (Toronto) 9 14 (4+10) 4. Rantanen (Colorado) 8 14 (2+12) 5. Bergeron (Boston) 8 13 (6+7) 6. Aho (Carolina) 8 13 (4+9) 7. P. Kane (Chicago) 8 12 (7+5) 8. J. Gaudreau (Calgary) 8 12 (5+7) 9. Kuzněcov (Washington) 7 12 (4+8) 10. Marner (Toronto) 9 12 (4+8) 13. Pastrňák (Boston) 8 11 (8+3) 17. Voráček (Philadelphia) 8 11 (3+8) 67. Hertl (San Jose) 8 7 (2+5) 105. Krejčí (Boston) 8 6 (1+5) 157. Gudas (Philadelphia) 7 5 (0+5) Palát (Tampa Bay) 7 5 (0+5)