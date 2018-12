BRankář hokejistů Philadelphie Michal Neuvirth chytá do lapačky střelu Matse Zuccarella (vpravo) z New York Rangers.

BRankář hokejistů Philadelphie Michal Neuvirth chytá do lapačky střelu Matse Zuccarella (vpravo) z New York Rangers. ČTK/AP/Howard Simmons

New York - Brankář Michal Neuvirth dovedl v nedělním utkání NHL hokejisty Philadelphie 32 zákroky k výhře 3:2 po samostatných nájezdech nad New York Rangers a byl zvolen nejlepším hráčem duelu. Jeho spoluhráč Jakub Voráček si připsal asistenci. Útočník Tomáš Hertl vstřelil dvě branky a dočkal se ocenění pro druhou hvězdu večera, ale San Jose podlehlo Arizoně 3:4 po samostatných nájezdech.

Obránce Filip Hronek z Detroitu se radoval z druhého gólu v soutěži, Red Wings však nestačili na Toronto 4:5 v prodloužení. Rovněž útočník Tomáš Nosek nezabránil čtvrtou trefou v sezoně neúspěchu Vegas, které prohrálo s Los Angeles 3:4 v prodloužení.

Třicetiletý Neuvirth si do brankoviště stoupl poprvé od 9. prosince a ve třetím startu v ročníku si připsal první vítězství. "Jedno z největších v mé kariéře. První triumf v sezoně je pokaždé hodně důležitý. Chcete ho mít co nejdříve za sebou. Musím takhle pokračovat," prohlásil Neuvirth, který před dvěma týdny proti Winnipegu střídal v 28. minutě poté, co třikrát inkasoval.

Rodák z Ústí nad Labem zmeškal značnou část sezony kvůli zdravotním potížím. "Snažil jsem se zůstat trpělivý a každý den jsem tvrdě pracoval a zlepšoval se. V lize už jsem něco zažil a vím, že dovedu na téhle úrovni hrát. Tělo se konečně cítí dobře. By jsem odměněn za tu dřinu," těšilo dvojnásobného vítěze Calder Cupu, ceny udělované nejlepšímu celku farmářské AHL.

Poprvé Rangers vyzráli na Neuvirtha v 11. minutě, kdy útočník Chris Kreider zužitkoval samostatný únik střelou na bližší tyč. Flyers v úvodu druhé třetiny srovnali a v 46. minutě se ujali vedení. Voráček přihrávkou z pravého kruhu vybídl Seana Couturiera k teči, která skončila na tyči, a odražený puk doklepl do sítě Wayne Simmonds.

Náskok Philadelphie vydržel 22 vteřin, jelikož obrana Flyers nechala útočníka Booa Nievese před brankou samotného a Neuvirth proti jeho pohotovému zakončení neměl šanci.

K nastavenému času nemuselo vůbec dojít, jenže útočníci Brett Howden a Pavel Bučněvič ztroskotali na Neuvirthovi, jenž ve třetí části pochytal 12 ze 13 střel. V nájezdech si poradil se všemi čtyřmi pokusy domácích. Bod navíc zařídil Flyers centr Nolan Patrick, který se prosadil jako jediný z celkem osmi exekutorů, mezi nimiž byl i Voráček.

"S každým zákrokem jsem si víc a víc věřil. Spoluhráči předvedli velmi dobrý výkon. Je to důležitá výhra," poznamenal Neuvirth, jenž se v NHL postupně představil v barvách Washingtonu, Buffala a New York Islanders.

Pětadvacetiletý Hertl si obě trefy ponechal do třetí dvacetiminutovky. Nejprve se ze středního pásma prodral po pravé straně až před brankáře Darcyho Kuempera a střelou do horního růžku vyrovnal na 2:2. Coyotes znovu odskočili, ale Hertl 12. gólem v ročníku zajistil Sharks alespoň bod. Slávistický odchovanec si za brankou počkal na puk a elegantní otočkou pokořil Kuempera podruhé.

V nájezdech na Kuempera nevyzrál ani jeden ze tří hráčů San Jose včetně Hertla. Největší zásluhu na vítězství Arizony měl útočník Alex Galchenyuk, který se trefil dvakrát a navíc jako jediný uspěl i v závěrečném rozstřelu.

Kalifornský tým prohrál potřetí za sebou. "Z branek mám radost, ale poslední dva zápasy mě netěší. Nepředvedli jsme v nich nejlepší výkon. Musíme si odpočinout. Potřebujeme hrát o něco lépe proti mužstvům, která jsou v tabulce pod námi. Musíme je zlomit dříve a ne, abychom naháněli body," podotkl Hertl.

Jeho čeští parťáci z týmu bek Radim Šimek a útočník Lukáš Radil se bodově neprosadili. Sharks se navíc museli obejít bez zadáka Erika Karlssona, který kvůli nepovolenému úderu do hlavy na útočníka Los Angeles Austina Wagnera v minulém duelu vyfasoval stopku na dvě utkání a zmešká tak i derby proti Anaheimu.

Gólman Petr Mrázek zastavil 27 střel a podílel se na triumfu Caroliny 5:3 nad Bostonem. Za Hurricanes řádili finští útočníci Sebastian Aho a Teuvo Teräväinen, kteří nasbírali čtyři body za dvě branky a dvě nahrávky. Čeští útočníci v dresu Bruins David Krejčí a David Pastrňák nebodovali. Krejčí si navíc připsal tři záporné body.

Statistika nedělních zápasů NHL:

--------

New Jersey - Columbus 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky: 5. Atkinson, 6. Bjorkstrand, 31. Panarin. Střely na branku: 39:20. Diváci: 12.872. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Panarin, 3. Atkinson (všichni Columbus).

Carolina - Boston 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Branky: 13. a 48. Teräväinen, 22. a 28. Sebastian Aho, 32. Faulk - 3. a 37. R. Donato, 9. Kampfer. Střely na branku: 37:30. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal 59:51 minut, inkasoval třikrát ze 30 střel a měl úspěšnost zákroků 90 procent. Diváci: 17.491. Hvězdy zápasu: 1. Sebastian Aho, 2. Teräväinen, 3. Faulk (všichni Carolina).

Chicago - Florida 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Branky: 14. C. Murphy, 25. DeBrincat, 50. D. Strome - 17. a 23. Hawryluk, 37. Hoffman, 38. McCann, 41. Malgin, 59. Vatrano. Střely na branku: 29:27. Diváci: 21.789. Hvězdy zápasu: 1. Hawryluk, 2. Weegar, 3. Reimer (všichni Florida).

Dallas - NY Islanders 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 27. T. Pitlick - 35. Cizikas, 49. Lee, 60. Komarov. Střely na branku: 20:28. Diváci: 18.031. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Leddy (oba NY Islanders), 3. T. Pitlick (Dallas).

Toronto - Detroit 5:4 v prodl. (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 1. a 62. K. Kapanen, 33. F. Gauthier, 35. Rielly, 60. Tavares - 4. Hronek, 20. Rasmussen, 30. Ehn, 53. F. Nielsen. Střely na branku: 24:30. Diváci: 19.196. Hvězdy zápasu: 1. K. Kapanen, 2. Tavares, 3. Rielly (všichni Toronto).

Vegas - Los Angeles 3:4 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 11. Nosek, 31. R. Smith, 47. Reaves - 24. Amadio, 33. Iafallo, 43. Carter, 62. Toffoli. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18.225. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli (Los Angeles), 2. R. Smith, 3. Schmidt (oba Vegas).

San Jose - Arizona 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 45. a 54. Hertl, 16. Heed - 16., 33. a rozhodující sam. nájezd Galchenyuk, 47. Garland. Střely na branku: 38:26. Diváci: 17.325. Hvězdy zápasu: 1. Galchenyuk (Arizona), 2. Hertl (San Jose), 3. Keller (Arizona).

NY Rangers - Philadelphia 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 11. Kreider, 46. Nieves - 22. Raffl, 46. Simmonds (Voráček), rozhodující sam. nájezd Patrick. Střely na branku: 34:31. Brankář Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal 64:46 minut, inkasoval dvakrát ze 34 střel, měl úspěšnost zákroků 94,1 procent a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Diváci: 17.515. Hvězdy zápasu: 1. Neuvirth (Philadelphia), 2. K. Hayes (NY Rangers), 3. Simmonds (Philadelphia).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 37 28 2 7 154:106 58 2. Toronto 37 25 2 10 140:103 52 3. Buffalo 37 21 5 11 111:105 47 4. Boston 37 20 4 13 105:96 44 5. Montreal 37 19 5 13 115:117 43 6. Florida 35 15 6 14 115:125 36 7. Detroit 38 15 6 17 109:126 36 8. Ottawa 37 15 4 18 118:144 34

Metropolitní divize:

1. Washington 35 22 3 10 129:103 47 2. Columbus 36 21 3 12 117:109 45 3. Pittsburgh 36 18 6 12 119:110 42 4. NY Islanders 35 18 4 13 101:98 40 5. NY Rangers 35 15 6 14 102:115 36 6. Carolina 35 15 5 15 90:103 35 7. Philadelphia 35 15 4 16 104:125 34 8. New Jersey 35 12 7 16 102:125 31

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 36 24 2 10 128:101 50 2. Nashville 37 22 2 13 111:95 46 3. Colorado 37 19 6 12 129:115 44 4. Dallas 37 18 3 16 99:102 39 5. Minnesota 35 17 3 15 103:99 37 6. St. Louis 34 14 4 16 96:114 32 7. Chicago 39 13 6 20 111:145 32

Pacifická divize:

1. Calgary 37 22 3 12 127:103 47 2. San Jose 38 19 7 12 124:115 45 3. Vegas 39 20 4 15 117:112 44 4. Anaheim 38 19 5 14 95:109 43 5. Edmonton 36 18 3 15 102:111 39 6. Vancouver 39 17 4 18 117:125 38 7. Arizona 36 16 2 18 93:101 34 8. Los Angeles 37 14 3 20 86:112 31