New York - Brankář Petr Mrázek pomohl v pondělním utkání NHL k výhře hokejistů Caroliny 3:1 na ledě Detroitu, kterou Hurricanes ukončili třízápasovou sérii porážek. Ostravský rodák pochytal 20 střel svého bývalého týmu. Pouze mezi náhradníky Red Wings zůstali obránce Filip Hronek a útočník Martin Frk.

"Ve správnou chvíli se vytasil s důležitými zákroky. Věděl jsem, že je to pro něj mimořádný zápas. Je skvělé, že se mu utkání tak povedlo," pochválil Mrázka trenér Caroliny Rod Brind'Amour. Šestadvacetiletého gólmana draftoval Detroit v roce 2010, ale protože se za několik sezon nedokázal vypracovat ve stabilní jedničku, vyměnil ho v únoru do Philadelphie, odkud v létě zamířil do současného působiště.

Mrázek si v pátém startu za Hurricanes připsal druhý triumf. "Po každém vítězství se cítíte skvěle. Nezáleží na tom, proti komu nebo kde hrajete, zvlášť když jste prohráli třikrát po sobě. Z dneška mám velkou radost," uvedl vítkovický odchovanec, jehož nejvýraznější okamžik přišel v 56. minutě během přesilové hry Detroitu za stavu 2:1.

Rakouský útočník Thomas Vanek nahrál před brankoviště volnému Fransi Nielsenovi, ale Mrázek udělal rozštěp a pravým betonem jeho pokus vytěsnil přesně na hůl Andrease Athanasioua, autora kontaktního gólu Detroitu. Kanadský útočník zakončoval do prázdné branky, ale bek Justin Faulk se na poslední chvíli vložil do jeho rány a úspěšně ji zblokoval. Ke kotouči se ještě dostal Michael Rasmussen, který rovněž selhal.

"Dostali jsme se do složité situace. Ujel mi jejich útočník a Petr vytáhl skvělý zákrok na zadní tyči. Pak nastal závar a všichni jsme se do něj zapojili. V devátém zápase sezony není něco takového moc obvyklé, ale neuspěli jsme třikrát v řadě a prohrát počtvrté nepřipadalo v úvahu, takže jsme všichni přiložili ruku k dílu a udělali, co bylo třeba," prohlásil Faulk.

K úspěchu Hurricanes přispěl gólem ve čtvrtém utkání v řadě útočník Micheal Ferland, jeho spoluhráč Sebastian Aho díky přihrávce bodoval i v devátém duelu sezony. "Není pochyb o tom, kdo byl lepším mužstvem. Naše hra se mi líbí od počátku ročníku," uvedl Brind'Amour.

Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin čtyřmi body za dvě trefy a dvě asistence zařídil vítězství Washingtonu 5:2 ve Vancouveru. U prvního gólu Capitals zaznamenal nahrávku útočník Jakub Vrána. O tři body si statistiky vylepšili zadák John Carlson (1+2) a centr Nicklas Bäckström (0+3).

Forvard Jakub Voráček se asistencí podílel na jediné brance Philadelphie, která doma podlehla Coloradu 1:4. Útočníci Avalanche Nathan MacKinnon a Mikko Rantanen stejně jako Aho rozšířili bodovou šňůru od začátku ročníku na devět zápasů, což se jim povedlo jako první dvojici v klubové historii. Podobný úvod zažilo už jen dalších pět hráčů klubu.

Popáté za sebou bodoval Winnipeg, který doma zdolal St. Louis 5:4 v prodloužení, přestože po dvou třetinách prohrával dvougólovým rozdílem. K výhře Jets dopomohl třemi body (2+1) centr Mark Scheifele, opačná bilance se povedla střednímu útočníkovi Blues Ryanu O'Reillymu.

Statistika pondělních zápasů NHL:

--------

Philadelphia - Colorado 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 44. Patrick (Voráček) - 4. a 59. Rantanen, 35. Nieto, 43. Landeskog. Střely na branku: 38:33. Diváci: 19.326. Hvězdy utkání: 1. Landeskog, 2. Rantanen (oba Colorado), 3. Patrick (Philadelphia).

Winnipeg - St. Louis 5:4 v prodl. (1:2, 0:1, 3:1 - 1:0)

Branky: 13. a 44. Scheifele, 42. Chiarot, 59. Little, 63. Trouba - 1. Ryan O'Reilly, 11. Parayko, 30. V. Dunn, 46. D. Perron. Střely na branku: 36:34. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Ryan O'Reilly (St. Louis), 3. Trouba (Winnipeg).

Detroit - Carolina 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 53. Athanasiou - 19. Faulk, 29. Ferland, 60. Martinook. Střely na branku: 21:39. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal celé utkání, inkasoval jednou z 21 střel a měl úspěšnost zákroků 95,2 procenta. Diváci: 19.515. Hvězdy utkání: 1. Faulk (Carolina), 2. Howard (Detroit), 3. Ferland (Carolina).

Vancouver - Washington 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky: 28. Stecher, 41. Bärtschi - 40. a 46. Ovečkin, 3. Carlson (Vrána), 30. Kuzněcov, 59. Oshie. Střely na branku: 24:33. Diváci: 17.227. Hvězdy utkání: 1. Ovečkin, 2. Carlson, 3. Bäckström (všichni Washington).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 9 6 0 3 34:30 12 2. Tampa Bay 7 5 1 1 28:18 11 3. Montreal 7 4 2 1 24:19 10 4. Boston 8 4 2 2 27:23 10 5. Buffalo 9 5 0 4 22:25 10 6. Ottawa 7 4 1 2 28:25 9 7. Florida 6 1 3 2 21:25 5 8. Detroit 9 1 2 6 20:39 4

Metropolitní divize:

1. Carolina 9 5 1 3 29:26 11 2. Washington 8 4 2 2 34:30 10 3. New Jersey 6 4 0 2 22:14 8 4. Pittsburgh 6 3 2 1 20:20 8 5. Columbus 7 4 0 3 23:26 8 6. Philadelphia 9 4 0 5 31:37 8 7. NY Islanders 7 3 0 4 20:20 6 8. NY Rangers 8 2 1 5 19:28 5

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 8 7 0 1 27:15 14 2. Colorado 9 6 2 1 33:20 14 3. Winnipeg 9 6 1 2 29:24 13 4. Chicago 8 4 2 2 30:32 10 5. Minnesota 8 4 2 2 22:24 10 6. St. Louis 8 2 3 3 25:29 7 7. Dallas 7 3 0 4 19:21 6

Pacifická divize:

1. Anaheim 9 5 1 3 24:22 11 2. Calgary 8 5 0 3 30:24 10 3. Vancouver 9 5 0 4 27:29 10 4. San Jose 8 4 1 3 26:21 9 5. Vegas 8 4 0 4 18:21 8 6. Edmonton 6 3 0 3 13:19 6 7. Los Angeles 8 2 1 5 15:28 5 8. Arizona 7 2 0 5 11:17 4