Brankář Mrázek oslavil narozeniny výhrou

New York - Brankář Petr Mrázek oslavil 28. narozeniny výhrou Caroliny 5:2 nad New Jersey, ke které pomohl 35 zákroky a byl zvolen třetí hvězdou pátečního zápasu NHL. Vítězství Hurricanes podpořil Martin Nečas gólem a přihrávkou. Pittsburgh porazil na svém ledě hokejisty Montrealu 4:1 i díky jedné asistenci Dominika Simona.

Nino Niederreiter otevřel po Nečasově asistenci skóre ránou od modré čáry. New Jersey rychle odpovědělo krásnou kombinací, kterou zakončil Mirco Mueller střelou do prázdné branky. Poté ale Carolina upravila skóre až na 5:1. Čtvrtý gól dal Nečas, jehož teč sice nešla do branky, ale do vlastní sítě si puk srazil Damon Severson.

"Jejich řada hrála opravdu dobře. To potřebujeme," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour o Nečasově formaci. Český útočník si připsal patnáctý zásah sezony a v tabulce střelců je mezi nováčky na čtvrtém místě o sedm gólů za vedoucím Dominikem Kubalíkem.

Mrázek, který inkasoval v předchozích třech startech 13 gólů, předvedl nejlepší zákrok v závěru utkání v oslabení tří proti pěti. Nejdříve zasáhl lapačkou proti jedničce posledního draftu Jacku Hughesovi, který střílel do odkryté branky. Český gólman následně zlikvidoval i dorážku Wayna Simmondse, který už zvedal ruce nad hlavu.

"Měli opravdu hodně šancí a Petr byl jako zeď. Když jsme potřebovali jeho zákroky, udělal je. To bylo v utkání rozdílové," vyzdvihl Brind'Amour výkon českého brankáře. "Posiluje naše sebevědomí. Chytal úžasně. Hodně nás podržel, když nás tlačili," doplnil obránce Brett Pesce.

Jason Zucker, jehož získal Pittsburgh v průběhu týdne z Minnesoty, se stal hlavní postavou zápasu. Zkušený útočník, který nastupoval v elitní formaci po boku Sidneyho Crosbyho a Dominika Simona, zvýšil na konci druhé třetiny vedení Penguins na 2:0 a 3:1. U jeho první trefy si připsal asistenci český útočník, který na obranné modré čáře vybojoval puk a v následném přečíslení Crosby vybídl Zuckera ke skórování parádní přihrávkou.

"Poslal mi puk přes dva bránicí hráče, to byl neuvěřitelný pas," ocenil Zucker kapitána Pittsburghu, který si v utkání připsal tři asistence. "Od prvního dne cítím, že je tu vítězná nálada. Jsem nadšený, že můžu být součástí této party, a doufám, že budu pomáhat týmu k výhrám. Ty jsou ze všeho nejdůležitější," podotkl.

Winnipeg podlehl na svém ledě San Jose 2:3. Hosté rozhodli v závěrečné třetině dvěma góly během 89 sekund. Domácí fanoušky potěšil alespoň Kyle Connor krásným gólem, když se prosadil zakončením s hokejkou mezi nohama. "Byl to instinkt," vysvětlil úspěšný střelec, který 20 sekund před koncem trefil tyč.

Winnipeg dal obě branky v polovině utkání v rozmezí 86 sekund a odpověděl tím na úvodní gól hostů, proti němuž marně protestoval. Podle mínění domácí lavičky gólu předcházel faul na brankáře, ale s trenérskou výzvou Jets neuspěli. "Kdyby mě netrefili do betonu, puk bych přikryl," zlobil se gólman Connor Hellebuyck.

Do konce přestupního období zbývá v NHL deset dnů a jedním z nejžádanějších hráčů je Chris Kreider. Útočník New Yorku Rangers má formu, v průběhu týdne vstřelil dva rozdílové góly a tentokrát trefou v 57. minutě nasměroval tým k výhře 3:1 na ledě Columbusu. Rangers zvítězili počtvrté v řadě a ve Východní konferenci ztrácejí už jen pět bodů na poslední postupové místo do play off, které drží Carolina.

NHL:

Pittsburgh - Montreal 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky: 38. a 40. Zucker (na první Simon), 28. Letang, 59. Aston-Reese - 40. Tatar. Střely na branku: 28:35. Diváci: 18.650. Hvězdy zápasu: 1. Zucker, 2. Crosby, 3. Jarry (všichni Pittsburgh).

Columbus - NY Rangers 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky: 39. Bjorkstrand - 1. Bučněvič, 57. Kreider, 59. R. Strome. Střely na branku: 37:28. Diváci: 18.888. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Georgijev (oba NY Rangers), 3. Merzlikins (Columbus).

Winnipeg - San Jose 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Branky: 29. Connor, 30. Wheeler - 15. Sörensen, 46. M. Karlsson, 47. Meier. Střely na branku: 32:35. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. Sörensen (oba San Jose), 3. Wheeler (Winnipeg).

Carolina - New Jersey 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky: 4. Niederreiter (Nečas), 12. Foegele, 34. A. Svečnikov, 42. Nečas, 55. Edmundson - 8. Mueller, 55. J. Anderson. Střely na branku: 31:37. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval dvě branky z 37 střel a úspěšnost zásahů měl 94,59 procenta. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Pesce, 3. Mrázek (všichni Carolina).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 58 35 12 11 192:144 82 2. Tampa Bay 58 38 5 15 206:153 81 3. Toronto 58 30 8 20 205:192 68 4. Florida 57 30 6 21 200:194 66 5. Montreal 60 27 7 26 181:184 61 6. Buffalo 58 26 8 24 166:181 60 7. Ottawa 57 19 11 27 150:193 49 8. Detroit 59 14 4 41 121:220 32

Metropolitní divize:

1. Washington 57 37 5 15 205:174 79 2. Pittsburgh 56 35 6 15 186:151 76 3. NY Islanders 56 33 6 17 166:156 72 4. Philadelphia 58 32 7 19 190:172 71 5. Columbus 59 30 11 18 152:146 71 6. Carolina 57 33 3 21 186:159 69 7. NY Rangers 57 30 4 23 188:178 64 8. New Jersey 57 21 10 26 158:201 52

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 57 32 10 15 183:166 74 2. Colorado 56 33 6 17 202:157 72 3. Dallas 57 33 5 19 154:144 71 4. Winnipeg 59 29 5 25 176:179 63 5. Nashville 56 27 7 22 183:183 61 6. Minnesota 57 27 7 23 176:185 61 7. Chicago 57 25 8 24 166:181 58

Pacifická divize:

1. Vancouver 58 32 5 21 190:175 69 2. Edmonton 57 30 6 21 182:179 66 3. Vegas 59 29 8 22 188:183 66 4. Calgary 59 30 6 23 170:178 66 5. Arizona 60 28 8 24 167:165 64 6. San Jose 57 25 4 28 150:189 54 7. Anaheim 57 23 7 27 146:179 53 8. Los Angeles 58 20 5 33 142:186 45

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 57 90 (32+58) 2. Pastrňák (Boston) 58 81 (41+40) 3. McDavid (Edmonton) 55 81 (30+51) 4. MacKinnon (Colorado) 56 80 (32+48) 5. Panarin (NY Rangers) 56 77 (29+48) 6. Eichel (Buffalo) 57 73 (32+41) 7. Marchand (Boston) 58 71 (23+48) 8. Kučerov (Tampa Bay) 56 70 (27+43) 9. Matthews (Toronto) 58 69 (41+28) 10. P. Kane (Chicago) 57 69 (25+44) 43. Vrána (Washington) 57 47 (23+24) 68. Voráček (Philadelphia) 58 43 (11+32) 90. Krejčí (Boston) 49 39 (13+26) 112. Hertl (San Jose) 48 36 (16+20) 114. Palát (Tampa Bay) 57 36 (14+22) 134. D. Kubalík (Chicago) 55 33 (22+11) 159. Nečas (Carolina) 53 31 (15+16) 184. Hronek (Detroit) 57 29 (9+20)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston), Matthews (Toronto) oba 41 branek, 3. Ovečkin (Washington) 40, 4. MacKinnon (Colorado), Draisaitl (Edmonton), Eichel (Buffalo) všichni 32, 7. Aho (Carolina) 31, 8. McDavid (Edmonton) 30, 9. Panarin (NY Rangers), Connor (Winnipeg) oba 29, ...20. Vrána (Washington) 23, 29. D. Kubalík (Chicago) 22, 98. Hertl (San Jose) 16.