New York - Gólman Petr Mrázek nezabránil v pátečním duelu NHL 21 zákroky porážce hokejistů Caroliny na ledě Arizony 3:4 v prodloužení. Ostravský rodák odehrál celý zápas navzdory tomu, že v první třetině během tří minut a 45 sekund třikrát inkasoval. Hurricanes však ztrátu smazali a dotáhli souboj do nastavení, v němž o pátém triumfu Coyotes v řadě rozhodl útočník Michael Grabner.

Divoká přestřelka se odehrála ve Vancouveru, kde domácí Canucks udolali Colorado 7:6 v prodloužení. Pěti body za dvě trefy a tři asistence se o to zasloužil devatenáctiletý nováček Elias Pettersson. O nahrávku méně zaznamenal jeho spoluhráč Brock Boeser. Vítězný gól zařídil obránce Derrick Pouliot v přesilové hře.

Hokejisté Floridy porazili v druhém utkání NHL Global Series v Helsinkách Winnipeg 4:2 a oplatili soupeři stejnou čtvrteční prohru. Panthers tak oslavili teprve druhou výhru z posledních šesti zápasů. Rozhodl o tom v čase 39:34 obránce Keith Yandle a výsledek pojistil v 53. minutě Frank Vatrano.

Kluby NHL by se měly znovu vrátit do Evropy na startu ročníku 2019/20, v předběžných úvahách je podle čtvrtečního vyjádření komisionáře soutěže Garyho Bettmana start sezony v Praze a listopadové zápasy ve Stockholmu. O datech a účastnících se bude teprve rozhodovat.

V opět vyprodané Hartwall Areně před 13.490 diváky šel stejně jako ve čtvrtečním duelu do vedení Winnipeg. Před uzdraveného Roberta Luonga se v deváté minutě natlačil Nikolaj Ehlers, s bekhendovým pokusem sice ještě neuspěl, ale z dorážky už forhendem zamířil do odkryté branky.

Florida vyrovnala v přesilové hře, v které tečoval Yandleovu střelu Jevgenij Dadonov. Jets v 18. minutě získali také v početní výhodě vedení zpět. Z pravého kruhu se trefil finský kanonýr Patrik Laine, který v předešlém utkání rozhodl hattrickem o výhře Jets.

Panthers v další přesilovce v 25. minutě díky přesně střele Mikea Hoffmana z pozice za pravým kruhem opět smazali ztrátu a na konci druhé třetiny otočil stav Yandle, který propálil Connora Hellebuycka mezi betony. V závěrečném dějství po akci Jonathana Huberdeaua zpečetil výsledek Vatrano.

Zatímco ve čtvrtek si užíval v rodné zemi úspěch Laine, tentokrát se radoval se svým týmem kapitán Floridy Aleksander Barkov a spolu s ním i další finský útočník Juho Lammikko. "Na závěr se nám povedlo uspět a navíc jsme vedle výhry nabrali i sebevědomí. Pokud takto budeme hrát i nadále, body nám budou přibývat," řekl Barkov.

Trenér Panthers Bob Boughner vděčil za dva body Luongovi, který nastoupil poprvé od 6. října. "Díky němu jsme dneska vyhráli. Začátek se nám moc nepovedl a Winnipeg ho několikrát prověřil. Dařilo se mu a poskytl nám čas, abychom se postavili na nohy," uvedl kanadský kouč.

"Hráli jsme dnes s potřebným úsilím. Soutěž je velmi těžká, a jestli v ní chcete uspět, přesně takhle se musíte prezentovat," podotkl Luongo.

Ani porážka nezkazila Lainemu jedinečný pocit z návratu do rodné země. "Bylo to neuvěřitelné. Budu si pamatovat každý okamžik do konce života. Atmosféra na obou zápasech brala dech. Hrát doma před rodinou a přáteli je obrovská pocta," prohlásil dvacetiletý Fin.

Výsledky NHL:

Winnipeg - Florida 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Branky: 9. Ehlers, 18. Laine - 15. Dadonov, 25. Hoffman, 40. Yandle, 53. Vatrano. Střely na branku: 34:26. Diváci: 13.490. Hvězdy zápasu: 1. Yandle, 2. Dadonov (oba Florida), 3. Wheeler (Winnipeg).

Arizona - Carolina 4:3 v prodl.

Vancouver - Colorado 7:6 v prodl.