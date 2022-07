Brankář Mrázek: Chicago neberu jako restart kariéry, hlavní je být zdravý

Praha - Na golfu v Rakousku se hokejový brankář Petr Mrázek minulý týden dozvěděl, že po roce končí v Torontu a nově bude hrát za Chicago, kam jej vedení Maple Leafs vyměnilo. Do nového působiště se ale těší. Věří, že pokud bude zdravotně v pořádku, vybojuje si v týmu Blackhawks pozici jedničky.

"V půl páté ráno jsem se probudil a na telefonu viděl, že jsem byl vyměněn," řekl Mrázek novinářům na neformálním setkání v Praze. Že se to ale může stát, tušil. I když Toronto o týden dříve na poslední chvíli odmítlo již domluvenou výměnu a generální manažer Kyle Dubas jej krátce předtím ujišťoval, že se kanadský klub nebude snažit aktivně jej v létě vyměnit. "Zároveň ale říkal, že když přijde nějaká nabídka, tak se to může stát," přiznal.

Výhodou Mrázka bylo, že měl ve smlouvě s Torontem určeny kluby, do kterých může být vyměněný, i ty, kam přestoupit nechce. "Chicago bylo jeden z týmů, kam jsem mohl jít a jsem rád, že jdu zrovna sem. Hlavně jsem ale rád, že jdu někam, kde je o mě zájem," podotkl třicetiletý gólman.

Blackhawks po sezoně začali s výraznou přestavbou kádru a omlazují. Lze tak předpokládat, že budou patřit k nejslabším týmům v NHL. To ale Mrázkovi nevadí. "Je šance tam chytat. Tým se bude předělávat, ale to k hokeji patří. Pro mě je základ být zdravý a chytat, to jsou dva faktory, které rozhodovaly," uvedl Mrázek.

Vítkovickému odchovanci se líbí vize generálního manažera Kyleho Davidsona. "Bavil jsem se s ním a je hodně slušná. Vyhráli tři Stanley Cupy v průběhu pěti šesti let. Bylo jasné, že ke změnám (v kádru) dojde," řekl Mrázek. Očekává, že se složení týmu ještě změní. "Dnes se otvírá trh s volnými hráči a určitě někdo přijde. Je tam nový trenér, nový generální manažer, každý se bude chtít ukázat. Jakmile se do toho mladí kluci dostanou, může to být zajímavé," řekl.

Mrázek má za sebou zvláštní sezonu, v níž jej trápily zdravotní problémy. Připsal si jen 20 startů. Chicago ale nebere jako restart kariéry. "To bych neřekl. V Torontu se to rozebíralo před rokem, ale kdyby člověk před sezonou řekl, že z 19 zápasů vyhraješ třináct, tak by ti řekli, že je to super. Já byl skoro celou sezonu zraněný. Není to restart v kariéře, hlavní je, abych byl zdravý," podotkl.

Stoprocentní zdravotní stav je hlavní věc, na kterou se teď zaměřuje. "V celé sezoně jsem snad jen pět zápasů odchytal bez prášků. Sezona je pak dlouhá a člověk není úplně v pohodě. Teď jsem si v Praze našel specialistu fyzioterapeuta a ten mi řekl důvody, proč si myslí, že jsem byl zraněný. Řekl mi, že do třech měsíců mě dá dokupy a teď s ním pracuji pětkrát týdně a zatím to musím zaklepat. Vždy jsem měl v létě nějaké menší problémy a teď jde vše bez problémů. Věřím, že problémy půjdou stranou a hokeje si ještě hodně užiju," přál si Mrázek.

Jeho potíže prý souvisely s pánví, kterou měl posunutou doleva. "Jen když mě viděl, tak říkal, že chodím jinak na levé a pravé noze. Že moje pánev je posunutá hodně doleva a pomáhám si jen pravou stranou. Problémy vždy začaly v pravém tříslu, takže se mě snaží rovnat. Cvičíme. Jsem u něj určitě deset hodin týdně a makáme na tom. Jsem rád, že jsem ho našel," řekl Mrázek. Opět se začal hodně věnovat strečinku. "Abych byl více pružný, jako když jsem byl mladší. Vždy jsem si říkal, že už je to věkem, ale když se na to podívám, tak Dominik Hašek taky strečoval více, když byl starší. Já to měl trochu naopak," přiznal.

Chicago od Toronta převzalo Mrázkovu smlouvu na další dvě sezony, co bude pak, moc neřeší. Chytat chce ale dál. "Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Až mi skončí smlouva, bude mi 32. Rád bych ještě hokej hrál nějakou dobu," řekl Mrázek, jenž v NHL zatím odchytal včetně play off 324 utkání a působil v Detroitu, Philadelphii, Carolině a Torontu. "Čeká mě dvanáctá sezona v NHL, čas letí. Snažím se užívat každého zápasu, každého dne stráveného na hale," dodal Mrázek.