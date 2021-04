Brankář Machovský míří ze Sparty do KHL

Riga - Hokejový brankář Matěj Machovský odchází ze Sparty do Kontinentální ligy do Dinama Riga, kde se dohodl na roční smlouvě. Sedmadvacetiletý odchovanec Opavy opouští pražský klub po třech letech a v novém působišti vytvoří dvojici se švédským gólmanem Johanem Matssonem, jehož lotyšský zástupce v KHL angažoval také nově z Frölundy.

Machovský vstoupil do této sezony opět jako jednička Sparty, ale na startu play off dostal před ním přednost zkušenější Alexander Salák. V semifinálové sérii s Libercem se postavil zpět do brankoviště od 3. utkání za stavu 0:2 na zápasy, ale vítěz základní části nakonec vypadl po porážce v sérii 3:4.

"Na tři sezony ve Spartě budu vzpomínat v dobrém. Jen mě mrzí, že se nám to v poslední sezoně nepodařilo dotáhnout tam, kam jsme si všichni přáli. Děkuju všem fanouškům i kritikům za to, že mě tlačili neustále dopředu. Byla to pro mě skvělá zkušenost. Moc si vážím podpory sparťanských fanoušků a přeju Spartě hodně štěstí do dalších let," citoval Machovského klubový web.

"Machy si moc přál zkusit angažmá v zahraničí. Moc mu přejeme, aby se mu jeho sen splnil. Děkujeme mu za skvělé tři sezony ve Spartě, kde byl jednou z důležitých postav našeho týmu," uvedl sportovní ředitel Petr Ton. Brankářské trio nyní tvoří Salák, Jakub Neužil a Oldřich Cichoň.