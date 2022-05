Brankář Langhamer po plnohodnotném debutu: Myslím, že jsem to zvládl se ctí

Tampere (Finsko) - Brankář hokejové reprezentace Marek Langhamer má za sebou po půlhodinové epizodě už i plnohodnotný debut na mistrovství světa. Jako člen zahajovací sestavy odchytal úterní zápas českých hokejistů proti domácímu Finsku. V hale, kde je zvyklý hájit barvy klubu Ilves Tampere, předvedl velmi dobrý výkon, mrzet ho mohlo jen to, že tým nedosáhl na lepší výsledek. Češi prohráli 0:3.

Sedmadvacetiletý gólman se poprvé představil v Tampere přesně v polovině května, kdy v souboji se Švédy střídal Karla Vejmelku. Zanechal výborný dojem, pouze jednou inkasoval, připsal si 15 úspěšných zásahů. A dobře si vedl i s Finy, byť měl za sebou více než týdenní herní odmlku. "Nebylo to jednoduché, ale myslím, že jsem to zvládl se ctí. Škoda, že jsme finské mužstvo nepotrápili před jeho publikem trošku víc," litoval Langhamer.

Ze tří inkasovaných gólů si ale žádný nevyčítal. "Finové o sobě skvěle ví, je u nich patrná dobrá sehranost, podobně jako u Švédů. Dobrým příkladem byl ten třetí gól, protože tam si myslím, že 90 procent hráčů by to z jedničky střílelo, ale ten bek dobře věděl, že tam stojí samotný hráč na zadní tyčce, a dal mu to. Sehranost a přesilovky jsou u obou těch týmů hodně silné. Každý tam má svou roli a hraje to svoje," ocenil Langhamer severské soky.

Stejně jako spoluhráči ujistil novináře, že variantami pro čtvrtfinále se mužstvo nezabývalo, byť se výhra v základní době jevila jako nevýhodná. Češi by se na startu play off museli poměřit s Kanadou, zatímco jakákoliv ztráta jim dávala jistotu, že narazí na Německo.

"Soupeře pro čtvrtfinále jsme neřešili, na to jsme se vůbec nedívali. Prostě jsme šli hrát. Myslím, že nám možná scházela trochu energie po včerejším náročném zápase, zatímco Finové měli dva dny volna. Kdyby ten zápas opravdu něco znamenal a hrálo se napřímo o postup, tak věřím, že bychom to ze sebe ještě vyždímali a zvedli se," řekl Langhamer.

Český výběr plný velkých ofenzivních hvězd je už přes 112 minut bez vstřeleného gólu. Pouze jednou se prosadil proti USA, s Finy se to nepodařilo vůbec. "Nemyslím si ale, že by to mělo mít nějaký vliv a na mužstvo dopadnout. Nám prostě chyběla ta energie jít do té brány pořádně a urvat tam nějakou šmudlu, ten puk tam nějak dotlačit. Zapomeneme na to a jedeme dál," uvedl Langhamer.

Zásluhu na tom měl i strážce finské branky Jussi Olkinuora, jehož zastihl turnaj ve skvělé formě. Za pět duelů inkasoval jeden jediný gól. "Určitě mu dopomáhá ten tým. Byly tam tři velké šance, z kterých mohl ten gól padnout. Vždycky to je zásluha celého týmu a ne jen gólmana," podotkl Langhamer.

S Němci se národní tým utkal během přípravy na šampionát a v utkáních Euro Hockey Challenge v Chomutově v polovině dubna nejprve vyhrál 6:2, ale v odvetě pak podlehl 0:2. "Neviděl jsem žádný jejich zápas tady na šampionátu, jen tu přípravu s nimi, ale domnívám se, že v té skupině v Helsinkách neskončili druzí náhodou. Bude to určitě kvalitní soupeř," varoval Langhamer.

Stěhování na čtvrtfinálový duel do Helsinek bere jako běžnou součást hokejového života. "Doufám, že to nebude žádná komplikace. Prostě sbalíme věci, jak kdybychom jeli na venkovní zápas, a dvě hodinky se projedeme autobusem, to není nijak hrozné. Samozřejmě s pevnou vírou, že uspějeme a zase se vrátíme do Tampere. Tu halu znám, je to trošku jiná hala, lidé tam jsou o něco více nalepení, ale ta hala je úplně v pohodě a atmosféra tam bude určitě dobrá," řekl Langhamer.