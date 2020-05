Brankář Laco, vicemistr světa z roku 2012, se k hokeji nevrátí

Bratislava - Brankář Ján Laco, který v roce 2012 vychytal slovenským hokejistům stříbrné medaile na mistrovství světa, ohlásil konec kariéry. V uplynulé sezoně osmatřicetiletý rodák Liptovského Mikuláše už nikde nehrál. Jeho posledním působištěm byly v ročníku 2018/19 Košice. Předtím hájil v české extralize barvy Chomutova a krátce také Sparty.

Fotogalerie

Životního úspěchu dosáhl Laco v sezoně 2011/12, v níž si v dresu Lva Poprad vyzkoušel KHL a poté byl oporou slovenského výběru na MS v Helsinkách. Za své výkony byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a byl zařazen do All Star týmu. Na MS byl čtyřikrát, dvakrát se zúčastnil olympijských her. V KHL nastupoval také za Donbass Doněck a Barys Astana.