Třinec (Frýdecko-Místecko) - Premiéra brankáře Petra Kváči v třineckých hokejových barvách byla vítězná. Jednadvacetiletý gólman, který dnes zastoupil mezi tyčemi jedničku Šimona Hrubce, se proti mistrovské Kometě Brno podílel na výhře 4:3 v prodloužení 27 zákroky.

Gólman, který do Třince přišel před reprezentační přestávkou zatím na měsíční hostování z Českých Budějovic, se nabídnuté šance zhostil na výbornou.

Nominace do sestavy proti úřadujícím šampionům ho ale nepřekvapila. "Byli jsme takhle dohodnutí už před reprezentační pauzou, že Šimon odchytá poslední utkání, odjede na repre a já pak si dám zápas proti Kometě. Jsem obrovsky šťastný, že to takhle vyšlo," radoval se po utkání Kváča.

Vítězství se v nejvyšší soutěži dočkal na čtvrtý pokus. V aktuální sezoně jednou vypomohl Litvínovu, v minulém ročníku ho dvakrát nasadila do zápasu Sparta.

"Jsem velice rád, že se to povedlo. Je to moje první výhra v extralize po čtyřech zápasech. Jsem velice rád a musím říct že jsme tam nechali všechno. Po pauze bylo trošku těžší se do toho dostat, ale pak nám vycházely věci, které jsme si řekli," řekl Kváča.

Je zajímavé, že dva ze tří současných gólmanů Třince prošli jihočeskou hokejovou líhní. Kváču v mládeži v Českých Budějovicích po příchodu z Mladé Boleslavi dokonce vedl otec druhého Jihočecha Šimona Hrubce.

"Já přišel s pár věcma od jeho taťky, oni tady mají zase jiné věci, můžeme se navzájem zdokonalovat. Jsem šťastný, že jsem dostal příležitost po boku Šimona a Peťo Hamerlíka trénovat. Jsem za to obrovsky rád," poznamenal Kváča, který s hokejem začínal v Benátkách nad Jizerou.

Kváča se zatím angažmá v Třinci nemůže nabažit. "Jsem tu z toho nadšený. Musím říct, že to jsou obrovské zkušenosti, které pak mohu uplatnit v Budějovicích nebo další části mé kariéry. Užívám si tady každý den, každou minutu, každý trénink. Jsem rád, že mi to takhle umožnily jak Třinec, tak Budějovice," dodal Kváča.