Rennes (Francie)/Jablonec - Brankář Tomáš Koubek poprvé od svého odchodu do zahraničí zavítá s týmem do Čech. Šestadvacetiletý reprezentační gólman se ve čtvrtek představí s fotbalisty francouzského Rennes v utkání 5. kola skupiny Evropské ligy v Jablonci a rád by zlomil nepříznivou bilanci na stadionu severočeského celku, kde v klubovém dresu nevyhrál ani jeden ze čtyř zápasů.

"S Hradcem jsme tam nikdy nevyhráli, se Spartou jsme tam prohráli 1:3 a s Libercem to bylo 1:1. Dlouho jsme vedli a před koncem dostali gól. To jsme byli nejblíže. Nedá se nic dělat, je čas tu bilanci trošku změnit," řekl Koubek pro ČTK a hráčskou agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

"Vzpomínám, že jablonecký stadion byl taky stadionem jednadvacítky, hráli jsme tam veškerá kvalifikační utkání, potom i baráž. Stadion je na českou ligu krásný, Jablonec si z dlouhodobého hlediska určitě zasloužil být ve skupině evropských pohárů. Pro mě osobně ten stadion není z bodového hlediska moc dobrý, takže věřím, že to změníme a že vyhrajeme," dodal bývalý brankář Sparty Praha, Liberce a Hradce Králové.

Před utkáním na půdě českého soupeře se snaží nepřipouštět si nervozitu. "Samozřejmě se na to těším, bude to pro mě jiné, to všichni víme. Každý z hráčů, kdo to zná, řekne, že to prostě není jednoduché hrát v Česku s cizím týmem. Určitě s tím počítám, že mě bude sledovat hodně lidí, ale nějak si s tím nelámu hlavu," uvedl Koubek.

"Pro mě je to prostě další zápas, který pro mě a celý tým znamená možnost nakopnout se na nějakou sérii. Ať už se dostat nahoru v tabulce francouzské ligy, nebo se třeba pokusit v Evropské lize ještě o to, abychom měli ještě šanci hrát poslední zápas hrát o postup," dodal.

Rennes na třetím místě ztrácí na vedoucí dvojici pět bodů, Jablonec ještě o bod víc. Oba celky tak potřebují vyhrát. "Věřím, že se to projeví. Pro oba týmy remíza nic neřeší, určitě budou oba hrát na vítězství. Očekávám dobrý zápas a věřím, že se projeví naše kvalita. Že zvítězíme a budeme hrát poslední zápas s Astanou o něco. To se samozřejmě dozvíme před zápasem, protože Astana s Dynamem Kyjev hrají dříve," řekl Koubek.

Nemá obavy, že by výkon jeho celku mělo ovlivnit mrazivé počasí v Jablonci. "Pro kluky je to jedno z velkých témat. Oni vědí, že tam bude zima. Tím, že je to na horách, možná ještě větší, než předpokládají. Ale měli by na to být zvyklí, není to věc, která by nás měla rozhodit. Pro nás je důležité, aby hřiště bylo v pořádku. A to v Jablonci vždy bylo. Jestli bude nula nebo minus tři, by nemělo mít vliv na náš výkon," uvedl.

"Věřím, že to bude pěkný zápas pro fanoušky, nahoru dolů, že dorazí plný stadion. Že si to i v té zimě všichni užijí. Makal jsem na tom dost, aby tam bylo hodně lidí," řekl Koubek, který sháněl vstupenky pro množství známých.

Jeho celek na úvod skupiny doma porazil Jablonec 2:1 gólem v závěru a získal dosud jediné body ve skupině. Koubek inkasoval gól z přímého kopu od spoluhráče z reprezentace Michala Trávníka.

"Samozřejmě jsem se o tom s Trávou bavil, dostal pěkně za uši a nebavím se s tím od té doby. Takže má šanci to teď ve čtvrtek změnit. Samozřejmě si dělám srandu," vtipkoval Koubek.

"On si ze mě taky dělal srandu, i když prohráli, měl co říct. Vím, že má dobrou kopací techniku, a budu dělat vše pro to, aby mi tentokrát gól nedal. Celý Jablonec hrál první zápas dobře. My jsme vyhráli penaltou v poslední minutě. Ukazují se ve skupině v dobrém světle," dodal Koubek.