Brankář Koubek by mohl zamířit za Suchým do Augsburgu

Augsburg (Německo) - Fotbalový brankář Tomáš Koubek by po skončení angažmá v Rennes mohl zamířit do Augsburgu, kde by se sešel s reprezentačním spoluhráčem Markem Suchým. Patnáctý tým uplynulé bundesligové sezony hledá jedničku mezi tyče a podle listu Augsburger Allgemeine má o šestadvacetiletého královehradeckého rodáka zájem.

Koubek chytal za Rennes po přestupu ze Sparty dva roky. S francouzským celkem se rozloučil po sobotním utkání o francouzský Superpohár, v němž nezabránil porážce 1:2 s mistrovským Paris Saint-Germain.

V reprezentaci je Koubek jedním z náhradníků Tomáše Vaclíka ze Sevilly a na kontě má devět odchytaných zápasů. Vedle Rennes a Sparty v minulosti hrál také za Liberec a Hradec Králové, v červnu se o něj údajně zajímalo Porto.

Reprezentační obránce Suchý zamířil do Augsburgu po pěti a půl letech v Basileji, v Německu podepsal před měsícem dvouletou smlouvu s roční opcí.