Brankář Hrachovina opět zářil a chválil hlavně spoluhráče

Liberec - Druhým čistým kontem v sezoně i v extraligové kariéře přispěl brankář Dominik Hrachovina k vítězství hokejistů Liberce nad Mladou Boleslaví 2:0. Pětadvacetiletý odchovanec Komety Brno, který přišel na sever Čech v listopadu po působení ve švýcarském celku Ambri-Piotta, opět potvrdil skvělou formu.

Dvojnásobný mistr finské ligy s Tapparou Tampere a bývalý hráč Barysu Astana si drží při premiéře v domácí nejvyšší soutěži po 11 zápasech průměr 1,34 obdržené branky na utkání a úspěšnost zákroků 94,77 procenta. Díky tomu vládne statistikám soutěže.

"Kluci hráli velmi dobře, dali dva góly a to stačilo k vítězství," řekl Hrachovina, který si připsal 25 úspěšných zákroků. "Puk je černý, trefovalo mě to a já si to už ani nepamatuji, to už bylo,“ dodal s širokým úsměvem.

Liberec bodoval už ve čtrnáctém zápase za sebou a ztrácí jen bod na vedoucí Spartu, oproti které má navíc tři zápasy k dobru. "Nálada v kabině je dobrá, vyhrává se, jsou Vánoce, máme plná břicha, Ježíšek nám nadělil výhru, takže dobrý," usmíval se dobře naložený liberecký gólman, který působí v bráně nesmírně jistě.

"Ono je to vždy jednodušší, když se vyhrává. Člověk dostane do myšlenek a do těla nějakou rutinu, drží se na té vlně. Ale všechno se ukáže, až to tak dobře nepůjde. To se ukáže, jak budu jistý. Až třeba nějaké zápasy nevyhrajeme. Ale když se daří, tak je to nejjednodušší, co může být," podotkl.

Zápas se nesl v duchu velkého souboje na ledě i v hledišti, šance se střídaly na obou stranách. Domácí Bílí Tygři dvě proměnili, naopak hosté nevyužili žádnou. Domácí brankář se zaskvěl zejména ve druhé třetině, kdy vychytal ve stoprocentní šanci Jakuba Klepiše, a znovu ve třetím dějství, kdy sebral jistý gól Adamu Zbořilovi.

"Dobrý zápas, nahoru dolů, na to, že jsme měli plná břicha, tak to nebylo tak špatné. Pro diváky to byl hezký zápas, hodně šancí, Krošelj chytal výborně, Boleslav hodně podržel. My jsme ale hráli výborně," vyhnul se Hrachovina hodnocení vlastního výkonu.

"Samozřejmě nám chybí tři klíčoví hráči, Filippi je v KHL, Bulíř a Birner jsou zranění. Ale v tom hokeji je to věčná evoluce, vývoj. Někdo odejde, někdo přijde. Pro naše kluky z farmy je to příležitost, proto na té farmě hrají, aby dostali šanci i v extralize, a je na nich, zda ji chytnou za pačesy nebo ne," uvedl.

"My jsme na ty změny zatím odpověděli velice dobře. Člověk pochopitelně ví, že na ledě jsou mladší kluci, že se může stát cokoliv, ale puk je pořád černý a stejný a od toho jsou v týmu ti starší hráči, aby jim pomohli," dodal Hrachovina.