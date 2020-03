Brankář Hrachovina by se chtěl v budoucnu do Liberce vrátit

Liberec - Hokejový brankář Dominik Hrachovina se těší na staronové angažmá v Tappaře Tampere, ale zároveň se těžce loučí s Libercem, kde prožil vydařené čtyři měsíce. Pětadvacetiletý odchovanec Komety Brno měl jasno o návratu do Finska už od příchodu na sever Čech. S Tapparou uzavřel dvouletou smlouvu a dres Bílých Tygrů by v budoucnu také znovu rád oblékl.

"Věděl jsem už od začátku, co jsem přišel, že to takhle bude, takže jsme na to byli všichni připraveni. Jsem ale hrozně rád, že jsem tady mohl být. Mrzí mě, že to skončilo takhle, ale s tím bohužel nic neuděláme. Mně se tady moc líbilo a snad se ještě někdy vrátím," řekl Hrachovina v rozhovoru pro klubový web Liberce.

Hrachovina pomohl Liberci k zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části extraligy. Ovládl statistiky soutěže s průměrem 1,95 branky na zápas a s úspěšností zákroků 92,65 procenta. Udržel také třikrát čisté konto. Soutěž ale předčasně ukončila pandemie koronaviru.

"Byl jsem rád za to, že jsem dostal šanci chytat v organizaci, kde to skvěle funguje. Tím spíš, když se pro mě sezona nevyvíjela ideálně. Navíc jsem věděl, že máme velkou šanci uspět. Chci za tuhle příležitost celému klubu poděkovat. Já věřím, že jsem to na oplátku vrátil svými výkony," prohlásil Hrachovina, který v úvodu sezony působil ve švýcarském celku Ambri-Piotta.

Hrachovina má dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili z finské ligy s Tapparou Tampere a chytal i za Barys Astana (nynější Nur-Sultan) v KHL. V extralize debutoval. "Je to kvalitní soutěž. Každý tým má pět šest top hráčů. Extraliga jde nahoru, všichni chtějí být úspěšní a každý zápas má náboj," uvedl účastník mistrovství světa 2018 v Dánsku.

"Letos byl navíc přímý sestup a i dole to bylo hodně zajímavé. Pokaždé se hrálo o něco, což soutěži pomohlo. Když to bude takhle pokračovat, úroveň ještě poroste," podotkl Hrachovina.

Věří, že ještě barvy Bílých Tygrů bude hájit. "Byl jsem tu vážně spokojený. Skvěle mě tu navíc přijali fanoušci a věřím, že jsme jim to vrátili výhrami. Za jejich podporu jim patří velké díky."

Dres Tappary oblékal od roku 2011 - od svých sedmnácti let - do konce sezony 2017/18 a Tampere bere jako svůj druhý domov. "Mám tam spoustu kamarádů. Tým zatím nechci hodnotit, je tam několik změn, někteří kluci se budou vracet, což je super. Uvidíme taky, kdy se tam dostanu a jestli vůbec sezona začne. Jinak se tam ale těším, na druhou stranu jsem smutný, že opouštím Liberec," prohlásil Hrachovina.

Po předčasném konci sezony především odpočíval. "Jednou jsem si byl zabruslit na kolečkových bruslích. Sezona je dlouhá, letos samozřejmě o něco kratší, ale o to se dřív začne s přípravou. Teď to není tak snadné něco dělat, ale dá se. Já si každopádně udělal pauzu," dodal.