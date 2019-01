Liberec - Fotbalový brankář Václav Hladký přestoupil z Liberce do skotského St. Mirrenu. Osmadvacetiletý odchovanec Brna si tak zkusí první zahraniční angažmá. Ve skotské lize bude nastupovat proti jinému českému gólmanovi Zdeňku Zlámalovi.

Hladký působil v Liberci od léta 2015. Od té doby odchytal 31 ligových zápasů. V druhé polovině minulé sezony a na začátku aktuálního ročníku byl jedničkou Liberce, ale pak ho Filip Nguyen posadil na lavičku. Hladkému by v létě skončila smlouva, a tak mu už nyní dal Slovan svolení hledat si nové angažmá.

"K prvnímu kontaktu došlo už před Vánocemi. Dokonce chtěli, abych přiletěl okamžitě, protože mezi svátky hráli tři zápasy, ale bylo toho ještě hodně k řešení. Takže se vše dotáhlo až po Novém roce, definitivně až v tomto týdnu," popsal Hladký na libereckém webu jednání se St. Mirrenem.

"Do Skotska přestupuji s velkými očekáváními, je to britský fotbal a právě ostrovní fotbal byl vždycky můj sen, takže se na to ohromně těším. Hlavně na vyprodané velké stadiony týmů jako Celtic, Rangers, Hearts nebo Aberdeen, ale samozřejmě i na náš stadion, který má také úžasnou atmosféru," dodal.