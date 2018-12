New York - Gólman Pavel Francouz si v sobotním utkání NHL jako šestý Čech v sezoně odbyl v 28 letech premiéru v nejslavnější hokejové soutěži. Do branky Colorada se dostal v 29. minutě a nestačil na jedinou z 22 střel. Avalanche podlehli Arizoně 4:6. Útočník David Pastrňák si podruhé za sebou připsal tři body za gól a dvě přihrávky, kterými pomohl k výhře Bostonu 5:2 nad Nashvillem, a skórovali i další tři Češi.

Obránce Michal Kempný a útočník Jakub Vrána přispěli brankou k triumfu Washingtonu 4:0 v Ottawě. Trefil se i útočník Lukáš Radil ze San Jose, které však prohrálo s Los Angeles 2:3 v prodloužení.

Jakub Voráček zaznamenal při neúspěchu Philadelphie 3:4 s Columbusem asistenci, čímž zaokrouhlil počet bodů v NHL na 600. Mezi nahrávače se jednou zapsal i útočník Filip Chytil, jehož New York Rangers si z Toronta odvezli porážku 3:5.

Ruský útočník Nikita Kučerov pěti body za gól a čtyři asistenci dovedl Tampu Bay k vítězství 6:3 v Edmontonu. Centr Phillip Danault z Montrealu se blýskl hattrickem, kterým výrazně přispěl k úspěchu Montrealu nad Vegas 4:3 v prodloužení.

Před Francouzem svůj debut v NHL postupně prožili obránci Filip Hronek a Libor Šulák z Detroitu, Jakub Zbořil z Bostonu, Radil a jeho spoluhráč Radim Šimek. Francouz se dočkal prvního povolání z farmy v AHL poté, co týmová jednička Semjon Varlamov vypadla ze hry kvůli nemoci.

Na ledě Arizony nastoupil od začátku Němec Philipp Grubauer, který po čtvrtém inkasovaném gólu přenechal místo debutujícímu rodákovi z Plzně. "Prohrávali jsme 1:4, takže jsem neměl co ztratit. Snažil jsem se si to vychutnat a zastavit každý puk a každou střelu," prohlásil Francouz.

Avalanche v rozmezí 46. až 52. minuty třemi brankami srovnali. Zásluhu na tom nesl i Francouz, který za stavu 3:4 zastavil samostatný únik Richarda Pánika i jeho následnou dorážku. Jenže Coyotes si první vítězství po třech prohrách vzít nenechali. Domácí bek Oliver Ekman-Larsson udržel kotouč v útočném pásmu svého týmu a posunul ho k Bradu Richardsonovi, který střelou zápěstím překvapil Francouze.

"Chtěl jsem co nejrychleji vypálit. Šlo to přes dva hráče. Myslím si, že gólman střelu vůbec neviděl," ohlédl se za vítěznou trefou její autor, který následně stanovil finální skóre zápasu při power play hostů.

Francouzův výkon ocenil kapitán Colorada Gabriel Landeskog. "Chytal skvěle. První pěkný zákrok předvedl už v první třetině, když na lavičce zastavil letící puk," vtipkoval švédský útočník, který se 24. brankou v ročníku posunul na třetí pozici mezi kanonýry.

"Když si pak stoupnul do branky, byl výtečný. Připsal si zákroky, které potřeboval. Rozhodující gól prošel Ianu Coleovi mezi nohama, ani ho neviděl. Pochytal slušné šance a působil opravdu klidně," dodal dvojnásobný mistr světa.

Francouz podle vlastních slov prožil bláznivý den. "Když jsem se probudil, netušil jsem, že se stanu součástí mužstva. Všechno šlo strašně rychle, takže jsem neměl moc času přemýšlet," uvedl český reprezentant, který začal den přípravou na sobotní zápas AHL proti Bakersfield Condors. Po vyslechnutí novinky o povolání do prvního týmu se se spoluhráčem z farmy A.J. Greerem vydal na letiště.

Nikdy nedraftovaný Francouz se po úspěšném působení v Litvínově, které v roce 2015 korunoval ziskem mistrovského titulu, vydal do KHL, kde tři sezony působil v Traktoru Čeljabinsk. Počátkem letošního května se rozhodl splnit si sen o NHL a s Avalanche se dohodl na roční smlouvě. Kvůli přetlaku v brankovišti začal ročník na farmě v dresu Colorado Eagles, kde v 21 duelech vychytal 13 výher s průměrem 2,61 inkasovaných branek a úspěšností zákroků 92,1 procent.

"V klubu víme, co dovede. Dokázal to nejen v minulé sezoně, ale i v přípravném kempu. Jsme v pozici, kdy máme k dispozici dva skvělé brankáře. Povolali jsme ho a naskytla se mu příležitost. Sami jste viděli, co dovede. Jeho výkony v AHL se nám zamlouvají. Teď tak letmo ví, čeho je schopný. Uvedl se skvěle," pochválil Francouze trenér Colorada Jared Bednar.

Statistika sobotních zápasů NHL:

--------

Boston - Nashville 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)

Branky: 16. a 42. Bergeron (na druhou Pastrňák), 52. Marchand (Pastrňák), 55. Pastrňák, 59. Kuraly - 14. Johansen, 50. Turris. Střely na branku: 32:30. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Marchand, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Philadelphia - Columbus 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Branky: 20. Couturier, 28. Varone, 59. Van Riemsdyk (Voráček) - 30. a 34. Atinson, 16. Werenski, 40. Panarin. Střely na branku: 37:19. Diváci: 19.311. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson, 2. Panarin, 3. Bobrovskij (všichi Columbus).

Detroit - Florida 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky: 30. Vanek - 4. Hoffman, 18. Dadonov. Střely na branku: 34:23. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Luongo, 2. Huberdeau, 3. Dadonov (všichni Florida).

Vegas - Montreal 3:4 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 17. a 34. Pirri, 25. Marchessault - 4., 29. a 59. Danault, 62. Byron. Střely na branku: 26:47. Diváci: 18.173. Hvězdy zápasu: 1. Pirri (Vegas), 2. Danault (Montreal), 3. McNabb (Vegas).

San Jose - Los Angeles 2:3 v prodl. (0:1, 0:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 51. Radil, 60. Pavelski - 46. Iafallo, 5. a 63. Kovalčuk. Střely na branku: 31:31. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Kovalčuk (Los Angeles), 2. E. Karlsson (San Jose), 3. Iafallo (Los Angeles).

Calgary - St. Louis 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky: 17. M. Tkachuk - 5. D. Perron, 12. Bozak, 42. Sundqvist. Střely na branku: 29:27. Diváci: 18.683. Hvězdy zápasu: 1. D. Perron, 2. Allen (oba St. Louis), 3. J. Gaudreau (Calgary).

Edmonton - Tampa Bay 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Branky: 11. Nugent-Hopkins, 23. Chiasson, 47. Draisaitl - 18. a 56. Stamkos, 45. a 59. Tyler Johnson, 34. Kučerov, 35. J.T. Miller. Střely na branku: 28:45. Diváci: Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. McDavid (Edmonton), 3. Stamkos (Tampa Bay).

Buffalo - Anaheim 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 17. Dahlin, 52. J. Skinner, 59. Sheary. Střely na branku: Diváci: Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. J. Skinner, 3. Dahlin (všichni Buffalo).

Toronto - NY Rangers 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)

Branky: 53. a 60. Marner, 3. Marleau, 42. Johnsson, 46. Rielly - 36. Pionk, 47. K. Hayes (Chytil), 57. Kreider. Střely na branku: 36:28. Diváci: 19.466. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Rielly (oba Toronto), 3. Pionk (NY Rangers).

Ottawa - Washington 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky: 2. Connolly, 18. Niskanen, 30. Vrána, 34. Kempný. Střely na branku: 35:33. Diváci: 15.605. Hvězdy zápasu: 1. Copley, 2. Connolly (oba Washington), 3. Paul (Ottawa).

Carolina - Pittsburgh 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Branky: 24. a 40. Guentzel, 9. Letang. Střely na branku: 39:32. Diváci: 16.264. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Guentzel, 3. M. Murray (všichni Pittsburgh).

Minnesota - Dallas 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 58. Zucker - 42. Jamie Benn, 65. Radulov. Střely na branku: 31:27. Diváci: 19.074. Hvězdy zápasu: 1. Radulov (Dallas), 2. Dubnyk (Minnesota), 3. B. Bishop (Dallas).

Vancouver - Winnipeg 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branky: 59. Scheifele. Střely na branku: 40:24. Diváci: 18.028. Hvězdy zápasu: 1. Brossoit, 2. Scheifele (oba Winnipeg), 3. Markström (Vancouver).

Arizona - Colorado 6:4 (2:1, 2:0, 2:3)

Branky: 57. a 60. Richardson, 9. Pánik, 20. Stepan, 23. Ch. Fischer, 29. Garland - 19. a 48. Kerfoot, 46. Landeskog, 52. MacKinnon. Střely na branku: 39:28. Brankář Pavel Francouz (Colorado) odchytal 29:15 minut, inkasoval jednou z 22 střel a měl úspěšnost zákroků 95,5 procent. Diváci: 13.896. Hvězdy zápasu: 1. Richardson, 2. Pánik, 3. Garland (všichni Arizona).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 37 28 2 7 154:106 58 2. Toronto 36 24 2 10 135:99 50 3. Buffalo 37 21 5 11 111:105 47 4. Boston 36 20 4 12 102:91 44 5. Montreal 37 19 5 13 115:117 43 6. Detroit 37 15 5 17 105:121 35 7. Florida 34 14 6 14 109:122 34 8. Ottawa 37 15 4 18 118:144 34

Metropolitní divize:

1. Washington 35 22 3 10 129:103 47 2. Columbus 35 20 3 12 114:109 43 3. Pittsburgh 36 18 6 12 119:110 42 4. NY Islanders 34 17 4 13 98:97 38 5. NY Rangers 34 15 5 14 100:112 35 6. Carolina 34 14 5 15 85:100 33 7. Philadelphia 34 14 4 16 101:123 32 8. New Jersey 34 12 7 15 102:122 31

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 36 24 2 10 128:101 50 2. Nashville 37 22 2 13 111:95 46 3. Colorado 37 19 6 12 129:115 44 4. Dallas 36 18 3 15 98:99 39 5. Minnesota 35 17 3 15 103:99 37 6. St. Louis 34 14 4 16 96:114 32 7. Chicago 38 13 6 19 108:139 32

Pacifická divize:

1. Calgary 37 22 3 12 127:103 47 2. San Jose 37 19 6 12 121:111 44 3. Vegas 38 20 3 15 114:108 43 4. Anaheim 38 19 5 14 95:109 43 5. Edmonton 36 18 3 15 102:111 39 6. Vancouver 39 17 4 18 117:125 38 7. Arizona 35 15 2 18 89:98 32 8. Los Angeles 36 13 3 20 82:109 29

Kanadské bodování NHL:

1. Rantanen (Colorado) 37 59 (16+43) 2. Kučerov (Tampa Bay) 37 57 (16+41) 3. MacKinnon (Colorado) 37 56 (22+34) 4. McDavid (Edmonton) 35 52 (19+33) 5. Marner (Toronto) 36 50 (12+38) 6. Scheifele (Winnipeg) 36 49 (22+27) 7. J. Gaudreau (Calgary) 37 48 (16+32) 8. Eichel (Buffalo) 37 48 (14+34) 9. Wheeler (Winnipeg) 36 48 (5+43) 10. Pastrňák (Boston) 36 47 (23+24) 69. Krejčí (Boston) 36 30 (7+23) 85. Hertl (San Jose) 32 27 (10+17) 86. Voráček (Philadelphia) 34 27 (9+18) 140. Vrána (Washington) 35 20 (11+9) 192. O. Kaše (Anaheim) 20 16 (9+7)

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 29 branek, 2. Skinner (Buffalo) 26, 3. Landeskog (Colorado) 24, 4. Pastrňák (Boston), Laine (Winnipeg), Tavares (Toronto), Pavelski (San Jose) všichni 23, 8. Atkinson (Columbus), Scheifele (Winnipeg), MacKinnon (Colorado) všichni 22, ...73. Vrána (Washington) 11, 90. Hertl (San Jose) 10.