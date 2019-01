Denver (USA) - Český hokejový brankář Pavel Francouz se dočkal podruhé v sezoně pozvánky do prvního týmu Colorado Avalanche. Osmadvacetiletý účastník pěti světových šampionátů a únorových olympijských her v Pchjongčchangu 22. prosince debutoval v NHL, když nastoupil v průběhu utkání na ledě Arizony, ale pak se přesunul zpět na farmu do Colorado Eagles do AHL.

Před svým debutem byl Francouz narychlo povolán kvůli nemoci Semjona Varlamova a v Glendale proti Coyotes se dostal do branky ve 29. minutě za stavu 1:4 místo Philippa Grubauera. Přestože pustil jedinou z 22 střel, porážce 4:6 nezabránil.

V AHL odchytal Francouz v této sezoně 23 utkání s průměrem 2,65 obdržené branky na zápas, s úspěšností zákroků 91,9 procenta a jednou udržel čisté konto.

Odchovanec Plzně, který dovedl v extralize v roce 2015 k titulu Litvínov, podepsal po třech letech v Čeljabinsku v KHL s Avalanche v květnu jako nedraftovaný volný hráč roční jednocestnou smlouvu. Ta mu zaručuje příjem 690 tisíc dolarů i v případě pobytu na farmě.