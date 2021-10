Brankář Dostál se vrátil z Anaheimu na farmu do San Diega

Anaheim - Český hokejový brankář Lukáš Dostál se vrátil z Anaheimu na farmu do San Diega do nižší AHL. Do prvního týmu Ducks byl jednadvacetiletý odchovanec Komety Brno při zranění Johna Gibsona povolán v pátek a v utkání proti proti Minnesotě (1:2) kryl ze střídačky záda Anthonymu Stolarzovi. Na premiéru v NHL Dostál čeká.

Minulou sezonu začal Dostál ve finském Ilvesu Tampere, poté chytal za San Diego. V AHL má z 24 utkání základní části průměr 2,87 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,6 procenta. Ve třech duelech play off si držel průměr 2,55 gólu a úspěšnost 93,5 procenta.

Anaheim draftoval Dostála v roce 2018 ve třetím kole na 85. místě. Účastník jednoho MS osmnáctek a dvou šampionátů dvacítek dostal v extralize v Kometě příležitost jen ve dvou utkáních v sezoně 2018/19. Potom působil v Ilvesu, kam jej Anaheim uvolnil i v ročníku 2019/20.