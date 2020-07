Brankář Courtois má podle Zidanea na výsledky Realu obrovský vliv

Madrid - Podle trenéra Zinédinea Zidanea vděčí fotbalisté Realu Madrid za aktuální formu z velké části brankáři Thibautu Courtoisovi. Belgický reprezentant udržel v pěti ligových zápasech po sobě nulu. Tu poslední přidal v pátečním utkání 35. kola při výhře 2:0 nad Alavésem. "Bílý balet" se díky osmému vítězství v řadě přiblížil zisku titulu.

Real v ligové sezoně inkasoval 21 branek, suverénně nejméně ze všech mužstev. "Thibaut je velmi důležitý hráč s obrovským vlivem. V každém zápase odvádí fenomenální práci. Je to týmová práce, Thibaut ale zabraňuje spoustě gólů a hodně se nám daří. Proti Alavésu předvedl dva tři slušné zákroky, které nám velmi pomohly," citoval klubový web Zidanea. "Záleží ale také na poctivosti týmu jako celku, toho se musíme držet," uvedl osmačtyřicetiletý Francouz.

O plném bodovém zisku proti Alavésu rozhodli Karim Benzema z penalty a Marco Asensio. Real skóroval ve třetím ligovém utkání po sobě z pokutového kopu. Podle rozhodčího hostující bek Ximo Navarro fauloval Ferlanda Mendyho.

"Pokud je to penalta, tak je to penalta. Mendy předvedl skvělý pohyb. Způsob, jakým se zapojuje do útoku, je klíčový. Zbytek mi je ukradený, důležité je dávat góly, ať už je to jakkoliv," konstatoval Zidane.

Francouzský reprezentant Mendy se mu po loňském příchodu z Lyonu zamlouvá. "S Mendyho první sezonou jsme samozřejmě spokojení. Zvládá svou práci, to je dobrá zpráva. Přišel sem, aby ukázal, co dovede, a přesně to předvádí. Jeho výkony nás opravdu těší," uvedl majitel Zlatého míče za rok 1998.

Celek ze španělské metropole naposledy získal titul v roce 2017. Tehdy ho k němu při svém prvním angažmá na jeho lavičce dovedl právě Zidane. Tři kola před koncem má Real čtyřbodový náskok na obhájce titulu Barcelonu. Ve zbytku soutěže "Los Blancos" čekají Granada, Villareal a Leganés.

"Všechno vypadá dobře, ale víme, co je před námi. Zbývají tři zápasy a nevíme, co se stane. Vždycky jsem tvrdil, že hrát La Ligu znamená velmi těžkou a tvrdou práci. Musíme si odpočinout, protože v pondělí hrajeme znovu. Po vítězství se ale spí lépe," řekl Zidane, který z pozice kouče vyhrál s "Bílým baletem" třikrát po sobě Ligu mistrů.