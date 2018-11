Praha - Fotbalový brankář Petr Čech dnes v Praze pokřtil svou autobiografii Můj život - Od kolébky ke slávě. Ve spolupráci s novinářem Janem Paličkou v ní gólman Arsenalu vypráví o svém mládí, než se stal jednou z nejslavnějších sportovních postav české historie.

"Zaměřili jsme se na mládí, protože od chvíle, co jsem se stal profesionálním sportovcem, o mně všichni vědí všechno a už by to nebylo zajímavé čtení," vysvětlil Čech zaměření knihy, která pojednává o jeho dětství až po přestup do Sparty, kde naplno rozjel svou kariéru. Vypráví mnoho exkluzivních příběhů. "Je tam spousta věcí, které se o mně lidé dozví jen v té knížce," dodal.

Rekordman české reprezentace v počtu startů věří, že kniha bude inspirací pro děti, ale i pro jejich rodiče, kteří hrají v kariéře každého sportovce nejvýraznější roli. "Ukazuje to, že jsem měl normální dětství a že to není tak, že bych od dvou let jen trénoval. Děti mají být i dětmi a žít tak, aby si život užily," uvedl Čech.

Poprvé o autorizovaném životopisu Čech uvažoval poté, co v roce 2005 získal anglický titul s Chelsea. "Tehdy Honza Palička začal vše připravovat a sbírat materiály. Pak mi ale přišlo, že to není ta správná chvíle, tak jsme to oddálili. Teď ty poznámky vytáhl a já k tomu doplnil další informace," popisoval Čech. "Sepsat knihu bylo jednoduché, protože stačilo zapnout diktafon a říct Petrovi, ať mluví," dodal Palička.

Knihu vydalo nakladatelství Knižní klub a prodává se za 299 korun.