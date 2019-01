Calgary/Praha - Čím dál silnější pozici si buduje v NHL gólman David Rittich. Z pozice brankářské dvojky za hvězdným a výrazně zkušenějším Mikem Smithem se během pár měsíců vypracoval v oporu hokejistů Calgary Flames a má podíl na tom, že kanadský tým vévodí nabité Západní konferenci. Sám se ale nadále drží při zemi a své úspěšné počínání nepřeceňuje.

Šestadvacetiletý jihlavský rodák sklízí chválu ze všech stran. Je za tím nejen jeho vstřícná povaha, ale především spolehlivé výkony. Hlava se mu z toho ale nemotá. "Dostávám sice víc zápasů, ale furt jsem nad věcí. Beru to pořád v klidu. Nadále platí, co říkám už dlouho - tohle je NHL a během chvíle může být úplně všechno jinak," řekl Rittich v rozhovoru s ČTK.

Před sezonou měl na kontě 22 duelů v NHL. Nyní nedlouho po polovině základní části jich stihl přidat 29, přičemž do 26 zápasů šel jako člen zahajovací sestavy. Podle renomovaného časopisu The Hockey News je pátým nejlepším gólmanem ligy. Navíc má nejvyšší procentuální úspěšnost vyhraných zápasů mezi brankáři, kteří dostávají prostor od úvodního buly.

"A to je to hlavní. I když vyhrajeme třeba 5:4, 6:5, tedy s více inkasovanými góly, jsem rád za vychytanou výhru pro tým. Jsem typem gólmana, pro něhož je hlavní úspěch celého mužstva. Samozřejmě mi není úplně jedno, jak vypadají moje statistiky. Ale výhra týmu stojí nade vším, pokud jsem sám udělal chybu, proberu si to celé druhý den," uvedl Rittich.

Hodně důležité pro něho je, že i když má nyní větší důvěru trenérů, s šestatřicetiletým Smithem jsou si nadále blízcí. "Samozřejmě chceme chytat oba, ale nemyslím, že by to něco změnilo na našem vztahu," řekl Rittich, jenž si vztah se zkušenějším parťákem v minulosti hodně pochvaloval. "Jsme furt kamarádi, pořád v pohodě. 'Smithy' ví, jak to je, zná svou situaci a je mu jasné, že mladší už nebude. Navíc je úplně stejný v tom, že mu záleží především na týmu," prohlásil.

Flames se po neúspěšné minulé sezoně rozloučili s Glenem Gulutzanem, šéfem střídačky se stal Bill Peters krátce poté, co skončil v Carolině. V čem je největší rozdíl mezi nároky obou trenérů? "Hrajeme podobný styl, jen víc organizovaně. Soustředíme se na drobnosti a nese to ovoce. Bill Peters nám dal takový nový impulz. A určitě sehrály svou roli i trejdy, co klub v létě udělal. Sedlo si to vše dohromady," pochvaloval si Rittich.

Neznamená to ale, že by v olympijském městě z roku 1988 usínali na vavřínech. Přestože náskok v čele Západní konference narůstá a Flames jsou druhým nejproduktivnějším týmem soutěže po Tampě Bay. Účastník loňského světového šampionátu v Dánsku přiznal, že právě silné ofenzivní naladění není někdy snadné ustát.

"Je super, kolik dáváme gólů, ale pro brankáře je to pak někdy trochu složitější. Celkově s tím máme takový problém, že se necháváme strhávat dopředu a pak nestíháme vzadu, takže přichází zbytečné šance, jež soupeři nabídneme. Snažíme se to však eliminovat a pracujeme na tom na tréninku," přiblížil Rittich.

Za 800 tisíc dolarů, jak zní plat na jednocestné smlouvě, kterou s vedením klubu v létě uzavřel těsně před plánovanou arbitráží, našli Flames poklad. Nepřišli však už třeba s nabídkou na vylepšení a prodloužení kontraktu? "To je otázka pro mého agenta Roberta Spálenku, já tohle fakt vůbec neřeším. Já se jen soustředím na to, abych chytal co nejlépe. A užívám si, že teď hrajeme parádní hokej," uvedl Rittich.