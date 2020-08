Brankář Bostonu Rask opustil tým během play off

Toronto - Brankář Bostonu Tuukka Rask se před třetím zápasem úvodního kola play off NHL s hokejisty Caroliny rozhodl opustit tým a ukončit sezonu. V prohlášení uvedl, že je pro něho momentálně důležitější být s rodinou. Do branky by se měl místo finského gólmana postavit slovenský reprezentant Jaroslav Halák.

Až těsně před dnešním zápasem se rozhodne, zda nastoupí David Pastrňák. Český útočník ze zdravotních důvodů vynechal druhý zápas série a podle kouče Bruce Cassidyho se nezúčastnil ani pátečního dobrovolného tréninku.

Série mezi Bostonem a Carolinou je v Torontu vyrovnaná 1:1. Úvodní zápas vyhráli Bruins 4:3 ve druhém prodloužení, Hurricanes srovnali po vítězství 3:2.

Rask, držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL z roku 2014 a finalista letošního ročníku ankety, si po prohře postěžoval, že play off bez diváků postrádá obvyklou atmosféru. "Není to jako hokejové play off. Nejsou tu fanoušci, je to spíš jako exhibice," uvedl.