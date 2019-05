Brankář Bartošák si proti Italům zkusí roli komentátora

Bratislava - Brankář Patrik Bartošák není mezi dvojicí českých gólmanů pro večerní utkání mistrovství světa v Bratislavě proti Itálii. Přesto nakonec do zápasu výrazným způsobem zasáhne. Vyzkouší si roli jednoho ze dvou komentátorů přímého televizního přenosu.

Trenéři v čele s hlavním koučem Milošem Říhou určili, že o zápas s outsiderem skupiny, který dosud nedal za čtyři utkání ani gól a 30 jich dostal, se postará dvojice Pavel Francouz, Šimon Hrubec. Šestadvacetiletý Bartošák, jenž dosud odchytal tři ze čtyř zápasů českého mužstva v Bratislavě, dostal volno. A využije ho po svém.

"Patrik Bartošák si po úspěšném vstupu do turnaje, narození syna a vyklepávání puků na tréninku vyzkouší ještě další novinku. Dnes večer bude komentovat s Tomášem Jílkem utkání Česko - Itálie," prozradil na svém twitterovém účtu šéfkomentátor České televize Robert Záruba.

Bartošák tak půjde ve stopách jiného brankáře Dominika Hrachoviny, jenž si loni v Dánsku z pozice týmové trojky střihl roli spolukomentátora při souboji Slovenska s Běloruskem a dočkal se kladných ohlasů.

"Jedno ráno byl pan Záruba blízko u ledu, tak říkám: 'Já mám dneska volno, pane Záruba, potřeboval bych něco dělat.' A řekl jsem mu, že bych chtěl strašně komentovat. Pro mě to byl sen. On se toho chytnul, že něco vymyslíme, tak se to pak nějak rychle upeklo," popsal tehdy Hrachovina.