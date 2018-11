Helsinky - Brankář Patrik Bartošák byl jedním z mála českých hráčů, kteří v duelu s Finskem snesli přísnější měřítko. Třikrát inkasoval, ale vychytal také spoustu dalších příležitostí výborně hrajících Finů. I když si vysloužil i pochvalu kouče Miloše Říhy staršího, do spokojenosti měl hodně daleko.

"Finové hráli výborně, musíme před nimi smeknout klobouk, dneska jsme na ně asi neměli. Nedostali jsme se k souvislému tlaku. Nevím, o čem to bylo. Oni výborně bránili, odbránili odzadu celý zápas. Finové hráli výborně, já jsem kluky taky moc nepodržel. Nezasloužili jsme si vyhrát," řekl Bartošák novinářům.

Nešetřil sebekritikou, ačkoliv předvedl i hodně velmi dobrých zákroků. "Ale ne dost na to, abychom vyhráli. Jsem tam od toho, abych dával klukům šanci. Jestli jsem měl víc zákroků, nebo ne, pořád jsem jim šanci nedal, protože jsem dostal o tři góly víc než druhý gólman. Jestli chceme pomýšlet na úspěch, včetně mě se musíme všichni zlepšit. Udělal jsem tři chyby, dostal tři góly a ty byly rozhodující," podotkl Bartošák.

Zatímco výkon se Švédy byl přes prohru 2:3 slibný, dnes se na něm hledala pozitiva těžko. "Z tohoto pohledu je to zklamání, ale pro mě je každá porážka zklamání, ať hrajeme dobře nebo špatně. To je ve výsledku jedno, protože jsme prohráli, nemáme ani bod na turnaji, a to je zatím rozhodující. Z herního hlediska je škoda, že jsme nenavázali na výborný výkon proti Švédům, ale hrát můžeme jak chceme a pokud nebudeme vyhrávat, tak je to jedno," prohlásil Bartošák.

"Finové byli dnes rychlejší. Možná na začátku, kdybychom dali nějaké šance v první třetině... Finové ale byli dnes namotivovaní a my jsme to nezvládli. Nebyli jsme na ně připravení, zatímco oni drželi vysoké tempo po dobu celého zápasu a my jsme se naopak nedrželi některých věcí, co jsme hráli proti Švédům. Byli jsme o úroveň pomalejší a inkasovali blbé góly," ohlédl se za utkáním útočník David Tomášek.

Rychlost v podání domácích hokejistů ho nepřekvapila, zná ji dobře z nejvyšší finské soutěže, kde hraje za JYP Jyväskylä. "Bylo to všechno se vším, ale Finové prostě byli lepší a zasloužili si vyhrát. Měli jsme rozhodně počítat, že na nás vletí. Bylo to podobné finské lize, ještě k tomu tady byli jejich nejšikovnější hráči. Musíme si přiznat, že jsme to nezvládli," uvedl Tomášek.

"Když jsme se měli dostat jednoduše ven, ještě víc jsme se do toho zamotali. Nepomáhali jsme si ani po pětkách, nebyla tam souhra mezi sebou a tím pádem je všechno těžší, když oni bruslí a rychle napadají. Oni byli kompaktní, my ne. Občas se nám povedlo je zatlačit, taky udělají občas chybu, jenže toho bylo strašně málo, pak na nás vletěli zase oni. Ta převaha byla vidět," dodal zklamaně Tomášek.

Češi se sice nevzdávali, jenže jen snaha byla dnes málo. "Bruslíte, jezdíte tam a nic z toho není. Snažíte se něco změnit a napadat je, ale oni byli v laufu. My toho opravdu moc neměli, něco málo na začátku, jinak si všechno pokryli. Nehráli jsme dobře."

V neděli proti Rusku bude z jeho pohledu potřeba zlepšit prakticky všechno. "V první řadě zvednout tempo. Musíme se držet věcí, které nám vycházely doma se Švédskem, pomáhali jsme si, dovedli být na kotouči. Tady jsme se míjeli. Nic jsme nevypustili, jen výsledek byl nula, nakonec to vypadalo, že jezdíte, ale proti Finům stojíte. Oni byli efektivní a je z toho výsledek 0:3," uzavřel Tomášek.