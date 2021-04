Brankář Arsenalu Leno považuje Slavii za kometu Evropské ligy

Londýn - Podle brankáře Bernda Lena bude ve čtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na Slavii klíčové, aby fotbalisté Arsenalu skórovali jako první a dostali soupeře po úvodní remíze 1:1 z Londýna pod tlak. Devětadvacetiletý německý reprezentant je rád, že za červenobílé může chytat gólman Ondřej Kolář, který utrpěl zranění po brutálním zákroku protihráče v osmifinále v Glasgow proti Rangers.

"Slavia je v téhle soutěži jako kometa, porazila velké týmy. Doma jsme měli hru pod kontrolou a dominovali jsme, ale oni jsou nebezpeční z protiútoků a za standardek. Víme, co čekat, i když venku to bude ještě těžší," řekl při on-line tiskové konferenci z Londýna Leno, jenž před týdnem inkasoval vyrovnávací gól od Tomáše Holeše až ve třetí minutě nastavení.

"Po prvním zápase jsme byli zklamaní, ale je to teprve poločas. Pro nás, ale i pro ně je ten výsledek 1:1 nebezpečný. Jakmile dáme gól, budou pod obrovským tlakem. To by měl být náš cíl - skórovat jako první. A pokud se nám pak povede přidat druhý, bude skoro hotovo, protože pak by museli dát k postupu tři branky," doplnil Leno.

Před úvodním zápasem v Londýně sympaticky přišel za slávistickým brankářem Kolářem, který nastoupil poprvé od březnového zranění v odvetě osmifinále v Glasgow. Útočník Rangers Kemar Roofe mu brutálním faulem způsobil zlomeninu v obličeji.

"Zaprvé jsem na videu viděl, co se mu stalo. Vypadalo to strašně. Jsem rád, že je v pořádku. Brankáři samozřejmě mezi sebou mají speciální vztah. Ptal jsem se ho, jak to s ním vypadá, co jeho obličej a hlava. Řekl mi, že je v pořádku. Samozřejmě chceme vyhrát, ale ten zákrok vypadal příšerně. Díky bohu je v pohodě, mohlo to dopadnout mnohem hůře," poznamenal Leno.

Nemyslí na to, že by Arsenal v příští sezoně mohl být bez pohárů. V Premier League patří "Kanonýrům" až deváté místo a reálnější cestu do pohárů tak aktuálně představuje případný triumf v Evropské lize. "Když si představíte poháry bez Arsenalu, je to opravdu divná představa. Naším úkolem je, aby se to nestalo. Arsenal do Evropy patří," uvedl Leno.

"Vloni jsme se kvalifikovali do Evropské ligy z domácího poháru. Dává nám to velkou motivaci zahrát si další finále, na evropské scéně by bylo ještě výjimečnější. V našem týmu není mnoho hráčů, kteří si zahráli evropské finále nebo získali evropskou trofej. To nás ještě více motivuje. Doufám, že zakončíme sezonu trofejí a dobrými výsledky v Premier League," dodal Leno.