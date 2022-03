Brankář Ajaxu Onana cestou na kamerunský sraz ošklivě havaroval

Yaoundé - Brankář Ajaxu Amsterodam André Onana vyvázl bez zranění z děsivé autonehody, kterou měl v Kamerunu cestou na sraz fotbalové reprezentace. Se svým range roverem se střetl s dalším automobilem, a přestože oba vozy byly zdemolovány, řidičům se nic nestalo.

Pětadvacetiletý gólman navzdory komplikaci dorazil za týmem do Doualy, kde se Kamerunci v pátek utkají v africkém play off o mistrovství světa s Alžírskem. Podle kamerunské asociace byl Onana v pořádku, ale putoval na preventivní vyšetření do nemocnice.