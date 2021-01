Brand Finance: Apple je po pěti letech nejhodnotnější značkou

New York/Londýn - Nejhodnotnější světovou značkou je po pětileté pauze opět americká společnost Apple, která na první příčce vystřídala internetového prodejce Amazon. Uvádí to žebříček, který dnes zveřejnila organizace Brand Finance a který značku Apple ohodnocuje na 263,4 miliardy dolarů (5,7 bilionu Kč). Proti žebříčku z loňského roku je to nárůst o 87 procent. Na třetím místě za Amazonem se umístila další americká společnost Google.

Výrobce elektromobilů Tesla pak zanechal daleko za sebou ostatní tradiční automobilky, a to díky práci s novými technologiemi. Hodnota značky Tesla vzrostla o 158 procent, a zaznamenala tak nejprudší nárůst v žebříčku. Polepšila si na 42. z loňského 147. místa.

Na prvních deseti příčkách převažují americké firmy, mezi nimiž drží i letos pátou pozici jihokorejský průmyslový konglomerát Samsung. Na osmé místo si o dvě příčky pohoršila čínská banka ICBC a desítku nejcennějších značek světa letos uzavírá čínská sociální síť WeChat, která ještě loni byla na 19. místě.

Pandemie covidu-19 posílila internetové prodejce. Hodnota čínské značky Alibaba se tak zdvojnásobila. V první desítce se ale drží i původně kamenný obchodní řetězec Walmart, který už také prodává zboží na internetu a v žebříčku postoupil o dvě místa na šestou pozici.

Pandemie naopak poškozuje tradiční zábavní společnosti, jako je americká CBS, síla jejíž značky se letos propadla o 49 procent. Klesá i hodnota značek firem podnikajících v pohostinství a ubytování, jako je Marriott a Airbnb, nebo v restauratérských službách typu Starbucks, McDonald’s a KFC.

Brand Finance podle informací na svém webu od roku 2008 každoročně vyhodnocuje přes 5000 světových značek. Zabývá se více než 40 sektory ve 46 zemích. Zohledňuje přitom originální ocenění značky, analýzu síly značky a výpočty licenčních poplatků.

Nejhodnotnější značky světa:

Pořadí 2021 Pořadí 2020 Značka Hodnota značky v miliardách USD 1. 3. Apple 263,375 2. 1. Amazon 254,188 3. 2. Google 191,215 4. 4. Microsoft 140,435 5. 5. Samsung Group 102,623 6. 8. Walmart 93,185 7. 7. Facebook 81,476 8. 6. ICBC 72,788 9. 12. Verizon 68,890 10. 19. WeChat 67,902

Zdroj: Brand Finance