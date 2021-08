Bradáčová: Lhůtu pro rozhodnutí o Čapím hnízdě asi nebude možné dodržet

Praha - Lhůtu pro rozhodnutí o návrhu na podání obžaloby v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové pravděpodobně nebude možné dodržet. Bradáčová to dnes řekla v pořadu Českého rozhlasu Dvacet minut Radiožurnálu. O návrhu má žalobce Jaroslav Šaroch rozhodnout do konce srpna, podle Bradáčové ale obhájci obviněných premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové navrhli nebo chtějí doplnit nové důkazy.

Babiš dlouhodobě tvrdí, že je kauza účelová a uměle vykonstruovaná. Mayerová, která nyní používá své dívčí příjmení Nagyová, v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch by měl podle pokynů pražského vrchního státního zastupitelství rozhodnout o návrhu na podání obžaloby do 31. srpna. Pražské městské státní zastupitelství, na kterém Šaroch působí, ale už dříve avizovalo, že se lhůta může ještě měnit, a to v případě, pokud by obvinění doplňovali do trestního spisu nové důkazy nebo provedení nových důkazů navrhovali. "Už vím od dozorového státního zástupce, že takovéto návrhy obhajoba uplatňuje, a jedním z těch návrhů, který může rovněž učinit, je návrh na zastavení trestního stíhání. I tímto návrhem se musí státní zástupce zabývat," řekla Bradáčová.

"Podle mého názoru, tak jak již umím odhadnout tu dobu, kdy se doplňují důkazy, kdy se zvažují veškeré informace ohledně rozhodnutí, osobně si myslím, že tuto lhůtu nepůjde beze zbytku dodržet," dodala Bradáčová.

O tom, že Babiš podal návrh na zastavení svého stíhání, informoval ve středu server Aktuálně.cz, podle serveru iROZHLAS.cz podala obdobný návrh i Mayerová.

Žalobkyně také uvedla, že se v mediálním prostoru objevila informace o možném svědkovi, který ve věci vypovídal a podle médií se rozhodl svou výpověď změnit. "I touto novou skutečností se musí státní zástupce zabývat," podotkla Bradáčová. Informaci o bývalém manažerovi a členovi širšího vedení Farmy Čapí hnízdo, který se přihlásil žalobcům s tím, že u výslechů v letech 2017 a 2018 neřekl vyšetřovatelům úplnou pravdu, přinesl v červenci server Seznam Zprávy.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů.