Brad Pitt si zahrál epidemiologa Fauciho a vtipkoval o Trumpovi

Washington - Když nedávno hlavní americký epidemiolog Anthony Fauci žertem prohlásil, že jestliže by ho měl ztvárnit nějaký herec, chtěl by Brada Pitta, netušil, že se jeho přání splní. Na úvod sobotního satirického pořadu Saturday Night Live se totiž slavný americký herec v roli Fauciho skutečně objevil. Ve svém vystoupení pak Pitt několikrát vtipkoval na adresu prezidenta Donalda Trumpa, který Fauciho nemá příliš v lásce.

"Nejprve bych rád poděkoval všem starším ženám v Americe, které mi posílají e-maily plné podpory, inspirace a někdy i obrázků," uvedl hned na úvod Pitt jako Anthony Fauci. Následně říká, že ohledně koronaviru již bylo zveřejněno velké množství dezinformací, které by chtěl objasnit. Dodává, že jeho úkolem je rovněž vysvětlit, co "měl v úmyslu říct" prezident Trump.

V prostřihu jsou poté vidět skutečné záběry amerického prezidenta, který říká, že země bude mít k dispozici vakcínu "relativně brzy". "Relativně brzy je zajímavá fráze. Relativně ve vztahu k celkovým dějinám planety Země? V tom případě vakcína přijde opravdu rychle," říká Brad Pitt. "Ale když řeknete příteli: Vrátím se relativně brzo a pak se objevíte až o rok a půl později, tak by mohl být váš přítel relativně dost naštvaný," dodal Pitt jako hlavní americký epidemiolog.

"Jednoho dne to zmizí. Je to jako zázrak," říká na jiných záběrech Donald Trump. "Zázrak by byl skvělý! Kdo nemá rád zázraky? Ale zázraky by neměly být plán A," reaguje na to Pitt v roli Fauciho.

Nakonec si americký herec sundává brýle a paruku a již jako skutečný Brad Pitt právě Anthonymu Faucimu děkuje za jeho práci během současné epidemie koronaviru. "A děkuji rovněž vám, pracovníci ve zdravotnictví, vám, kteří jste v první linii i vašim rodinám," dodává.