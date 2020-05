Brabencová se po odchodu z USK prosadila na Floridě

Tampa (USA)/Praha - Česká basketbalová naděje Kristýna Brabencová se po loňském letním odchodu z USK Praha do zámoří velmi dobře uvedla v univerzitní NCAA a má za sebou povedený rok v týmu University of South Florida (USF). V kádru Bulls se dvacetiletá hráčka jako nováček neztratila a podle statistik patřila mezi nejlepší šestici v týmu. Odchovankyně Žabin odehrála 25 zápasů, z toho 14 jako členka zahajovací sestavy. Jen závěr základní části na konci února jí pokazilo zranění.

"Se sezonou jsem spokojená. Ke konci jsem měla zdravotní problémy, takže jsem tolik nehrála, což se podepsalo i na statistikách. Takové věci se ale dějí běžně a doufám, že příští sezonu už bude všechno lepší a budu moct jít na sto procent do všeho," řekla vnučka slavného československého reprezentanta Kamila Brabence webu České basketbalové federace.

Ročník zakončila jako šestá nejlepší střelkyně Bulls se sedmi body na zápas. Přidala v průměru 3,4 doskoku (4.) a 1,7 asistence (3.), druhá byla podle počtu zblokovaných střel (19). Odehrála 24 minut na utkání a trenér José Fernandez její přínos vyzdvihl.

"Líbí se mi její rozsah, zdatnost, všestrannost. Její předností je i to, že může hrát na více pozicích. Umí z toho těžit, má dobré basketbalové vidění a IQ a postupně se stále zlepšovala v obraně," řekl o českém talentu, mistryni Evropy do 16 let z roku 2015, kouč Bulls na týmovém webu.

To vše Brabencové pomohlo, aby se rychle přizpůsobila jinému stylu basketbalu, než na jaký byla zvyklá. "Je to tady všechno o dost rychlejší a víc fyzické. Děláme hodně věcí v posilovně a hodně chodíme běhat kvůli lepší kondici. Neměla jsem s tím problém, ale všechno se dělá ve větší intenzitě a dělá se větší kvantita," líčila Brabencová.

Přiznala, že také zpočátku bojovala s pravidly. "Například se tu hraje na třicetisekundový limit na střelbu, na přechod půlky je taky víc času a další malé věci," řekla.

Sezona jí skončila už 8. března a zatím zůstala ve Spojených státech. Věnuje se tam studiu, které kvůli opatřením proti šíření koronaviru probíhá online, a domů se chystá alespoň na léto. Až se vrátí zase do USA, bude mít v týmu plném zahraničních basketbalistek novou spoluhráčku a zároveň krajanku. Do týmu Bulls přestoupila po sezoně z Wyomingu další šampionka z pět let starého ME kadetek v Portugalsku Tereza Vitulová.

"Jsem nadšená, že tady budu mít někoho z Česka, protože hodně holek tady má někoho, s kým si může povídat vlastním jazykem. Je tu hodně Španělek, které jsou často spolu, máme tu holky z Bosny a Chorvatska, které si povídají spolu. Bavily jsme se s Vity, že by bylo skvělé spolu hrát, ale nevěděly jsme, jestli ta možnost tady bude. Pak ji trenéři začali rekrutovat, začala jsem věřit, a nakonec to vyšlo. Moc si přála hrát v teple, takže se nám oběma splnil sen," radovala se Brabencová.