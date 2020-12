Brabec zůstane po zdravotním kolapsu týden v domácím léčení

Praha - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) zůstane po kolapsu, který ho postihl v noci na pátek, týden v domácím léčení. Z nemocnice byl po vyšetřeních propuštěn v pátek, sdělilo dnes ČTK tiskové oddělení ministerstva. Podle sdělení ministr zkolaboval v důsledku chronických zdravotních problémů a nyní už je ve stabilizovaném stavu.

Brabec ještě v pátek absolvoval jednání o termínu ukončení těžby uhlí v Česku. Tiskové konference takzvané Uhelné komise se pak nezúčastnil. Kvůli náhlé zdravotní indispozici odjel na vyšetření do nemocnice.

Brabec je poslední dobou pod tlakem zejména kvůli opakovanému úniku chemikálií do řeky Bečvy, k rezignaci jej vyzvali Starostové a nezávislí (STAN). Ministr odstoupit odmítl, nemá dojem, že by on nebo jeho resort selhal. V úterý ve Sněmovně uvedl, že je nešťastný z toho, že vyšetřování prvního zářijového úniku trvá tak dlouho. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilérie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.