Praha - Česká republika bude schopna snížit emise skleníkových plynů minimálně o 45 procent do roku 2030 a emise o 80 procent v roce 2050. S předstihem plní své závazky vyplívající z klimaticko-energetického balíčku EU i z Pařížské dohody. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) to uvedl v reakci na dnešní studentskou stávku. Středoškoláci protestovali proti ignorování změn klimatu s cílem přimět politiky, aby důsledněji chránili klima a snižovali emise. Akce byla součástí celosvětové kampaně hnutí Friday for Future, které po vzoru šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové každý pátek pořádá studentské stávky po celém světě.

"Je skvělé, že se mladí lidé aktivně zajímají o budoucnost naší planety. Změna klimatu a její dopady jsou jedním z nejdůležitějších témat současnosti nejen ve světě, ale i v České republice," uvedl Brabec na dotaz ČTK.

Klíčovým opatřením je podle ministra postupný přechod k nízkouhlíkové ekonomice nejen v energetice a průmyslu, ale také v dopravě, zemědělství nebo službách. Je nutný například postupný odklon od uhlí, transformace energeticky náročného průmyslu, v dopravě rozvoj elektromobility a vodíkových pohonů. "Nezbytné je snižování energetické náročnosti bytů a domů, které jsou velkým producentem skleníkových plynů. V tom může pomoci třeba náš program Nová zelená úsporám," napsal Brabec v prohlášení.

"Věřím, že ve svém úsilí o záchranu klimatu nezůstane Evropa sama, a i další státy budou dodržovat dohody. Pouze tak máme ještě šanci zabránit nezvratným změnám, které ve svém důsledku ohrozí kvalitu života mnoha dalších generací," doplnil.

Stovky studentů protestují proti ignorování změn klimatu

Praha - Stovky pražských studentů se dnes připojily k celosvětové protestní akci, která má za cíl přimět politiky důsledněji chránit klima a snižovat emise. Středoškoláci se vydali na pražské Malostranské náměstí, kde zopakovali své požadavky a poté vyšli na průvod centrem metropole. Prošli kolem úřadu vlády a před polednem se vrátili zpět na náměstí. Následovat budou projevy studentů a jejich hostů z řad vědců a akademiků. Stávky studentů se dnes účastní mladí lidé z víc než stovky zemí v rámci iniciativy Fridays for Future, při níž studenti od loňského září protestují po vzoru šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové.

Poslanecká sněmovna v souvislosti se studentskou akcí rozhodla, že se bude na této schůzi zbývat také ochranou klimatu. Ve středu 27. března dopoledne by měla vláda informovat Sněmovnu o svém postoji ke změně klimatu.

Studenti, kteří zaplnili Malostranské náměstí, byli vybaveni transparenty s nápisy jako "Dinosauři si taky mysleli, že mají čas" nebo "Save our planet, save our future" (Zachraňte naši planetu, zachraňte naši budoucnost). Na Malé Straně se shromáždění mladých lidí, tvořené zejména gymnazisty, začalo scházet po osmé hodině a před půl desátou se vydalo na pochod. K akci se vedle pražských studentů přidali středoškoláci z Ostravy, Olomouce, Liberce a dalších měst, podpořily ji rovněž ekologické organizace Hnutí Duha či Greenpeace a stovka vědců a akademiků.

Průvod dlouhý stovky metrů se z náměstí vydal kolem stanice Malostranská k úřadu vlády, poté po Čechově mostu do Revoluční ulice, dále přes náměstí Republiky na Národní třídu, Újezd a zpět na Malou Stranu. Cestou účastníci, které kromě středoškoláků tvořili dospělí a mladší děti, skandovali hesla. Pochod doprovázeli policisté, obešel se bez incidentů.

Akci organizátoři zahájili symbolickou minutou ticha k dnešnímu výročí nacistické okupace z roku 1939. Poté následovalo prohlášení, ve kterém zaznělo varování před nečinností politiků v otázce snižování emisí. Podle studentů je zásadní, aby politici přestali ignorovat prokazatelně existující problém změn klimatu a začali prosazovat aktivní opatření, která jej zmírní.

Petr Doubravský za organizátory uvedl, že nápad vznikl před třemi měsíci, na začátku byli pouze tři a i tak se jim podařilo zaplnit Malostranské náměstí. "Když skupina dětí dokáže tohle, představte si, co by politici dokázali udělat se změnami klimatu, kdyby opravdu chtěli," uvedl. Organizátoři také připomněli Pařížskou dohodu, ve které se na dvě stovky států včetně ČR zavázaly do roku 2050 zásadně omezit emise.

Účastníci si poslechli proslovy mluvčích z řad studentů, ekologů a vědců. "Za třicet, maximálně padesát let, se svět obejde bez fosilních paliv. Obejít se totiž musí. Změna klimatu s sebou přináší tak velká nebezpečí, že si jim musíme vyhnout, a ne se na ně adaptovat," řekl ekolog a geochemik Bedřich Moldan. "Musíme řešit příčiny klimatické změny, což jsou emise plynů metanu nebo oxidu uhličitého," doplnil.

Většina řečníků i sami studenti vyzývali ke komunikaci o tématu. "Komunikace a apel mají ještě větší smysl, než začít snižovat své vlastní emise," řekl jeden z organizátorů akce Vít Springorum.

Mezi problémy v ČR patří podle studentů například prolomení limitů těžby, emisní výjimky pro uhelné elektrárny nebo neudržitelné nakládání se zemědělskou půdou. Stát podle nich investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu místo do čistých zdrojů energie. Odkazují se na zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN z loňského podzimu, podle které do 12 let hrozí planetě ekologický kolaps.

Studenti po celém světě stávkují za ochranu životního prostředí

Desítky tisíc studentů, ale i dospělých dnes po celém světě stávkují za důslednější ochranu klimatu a snižování emisí. Podle webu FridaysForFuture.org se dnes uskuteční přes 2000 protestů ve 123 zemích. Nejprve do ulic vyšli australští a asijští studenti, k nimž se nyní přidávají jejich kolegové v Africe a Evropě včetně ČR. Hnutí odstartovala 16letá švédská středoškolačka Greta Thunbergová, která nyní stávkuje už třicátý týden v řadě.

Nejvíce protestů v Evropě je hlášeno v Itálii (235), Francii (216), Německu (199), Švédsku (176) a Británii (151). Na sociálních sítích se objevily první fotografie z italské Ferrary a Bologne. Německá kancléřka Angela Merkelová protestní akce už dříve podpořila, jedná se podle ní o "velmi dobrou iniciativu". V Tallinnu se protestující sešli před estonským parlamentem a ve finské metropoli u helsinské katedrály.

Ale stávkuje se i ve finském Oulu u polárního kruhu či v Jihoafrické republice. V pařížské čtvrti La Défense studenti obsadili sídlo banky Société Générale.

Z asijských zemí se na sociálních sítích objevily zprávy například o protestech v Hongkongu, Jižní Koreji, indické metropoli Dillí, Nepálu či Japonsku.

Jen v Austrálii se podle webu mladých aktivistů protestů zúčastnilo 150.000 studentů a dospělých ve více než 60 městech. Na Novém Zélandu se s organizátory protestů setkala premiérka Jacinda Ardernová a ministr pro klimatické změny James Shaw, napsal zpravodajský server Deutsche Welle. Pochod ve městě Christchurch skončil dříve kvůli střelbě ve dvou mešitách, při níž zemřelo nejméně 49 lidí. Demonstranti jsou podle webu Newshub v pořádku.

Celosvětové studentské stávky jsou inspirovány protestní akcí Grety Thurnbergové, která se loni v srpnu rozhodla každý den sedět před švédským parlamentem a vyžadovat po vládě snížení emisí. Po švédských všeobecných volbách pokračovala ve stávkách každý pátek. Světovou pozornost získala loni v prosinci, kdy promluvila na klimatické konferenci OSN v polských Katovicích. Tři švédští levicoví poslanci ji za to nominovali na Nobelovu cenu za mír.