Brabec: SFŽP do konce týdne zhodnotí problémy s dotacemi na kotle

Praha - Státní fond životního prostředí (SFŽP) by měl do konce týdne posoudit, zda byla při problémech s takzvanými kotlíkovými dotacemi v Jihočeském kraji porušena pravidla. Po dnešním druhém zasedání uhelné komise to ČTK a České televizi řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle Mladé fronty DNES byly minulý týden využity počítačové programy k urychlení žádosti. Podle kraje následné analýzy nenaznačily, že by podávání žádosti bylo zatíženo extrémními požadavky ze stejných IP adres nebo že by šlo o formu vnějšího útoku.

SFŽP si od kraje vyžádal informace ke kontrole. "Jsme dohodnuti se SFŽP, že do konce tohoto týdne by měl posoudit na základě informací, které dostane z Jihočeského kraje, zda došlo k porušení pravidel, které SFŽP pro kraje nastavil," uvedl Brabec. Podle ministra nejde o problém systémový, neboť se v dosavadních výzvách kotlíkových dotací uskutečnilo přes 30 kol a v žádném případě nenastaly potíže.

"Teoreticky je možné zrušení výzvy. To vyplývá i z podmínek, které má SFŽP. Ale musí být naplněny nějaké podmínky a teď je předčasné hovořit o tom, jestli byly naplněny, abychom v někom nevzbuzovali nějaké naděje a někoho nevystrašili, že to zrušíme. V tuto chvíli to posuzujeme, velmi brzy přijdeme s nějakým doporučením," dodal Brabec.

Podle MF DNES rozdělování dotací 23. září ovlivnila skupina lidí, jež většinu žadatelů předběhla pomocí počítačových programů, které po spuštění výzvy v několika sekundách začaly hromadně odesílat žádosti na krajské úřady. MF DNES také uvedla, že se podobné případy staly v červnu ve Středočeském kraji a v květnu na severní Moravě.

Jihočeský kraj na svém webu v reakci na zprávu listu uvedl, že se celý systém po zahájení příjmu žádostí potýkal s nebývalým náporem žadatelů, který způsobil výrazné zpomalení systému pro příjem dotací. "Při prvotních prověřováních se sice situace jevila tak, že systém mohl být zahlcen tzv. roboty či podroben nějaké formě vnějšího útoku, nicméně dalšími analýzami, které nebylo možné učinit ihned v době, kdy bylo prioritní snahou systém opět rozpohybovat, nebylo zjištěno, že by byl systém zatížen extrémními požadavky ze stejných IP adres nebo že by se jednalo o formu vnějšího útoku," uvedl kraj.

Ministerstvo životního prostředí na dotaz ČTK v pondělí uvedlo, že řešení nastalé situace je v první řadě zcela v kompetenci kraje.

Dnes spustili příjem žádostí o dotace v Plzeňském kraji. Vedoucí odboru životního prostředí Martin Plíhal popřel informace některých médií, že by systém zkolaboval. Systém nestál podle něj ani minutu a stále přijímal žádosti. Někteří žadatelé ale museli počkat, protože byla webová stránka přetížená.

Ve třetí výzvě kotlíkových dotací lidé poprvé nemohou žádat o peníze na kotle umožňující spalování uhlí. Peníze poskytuje ministerstvo životního prostředí, ve třetím kole dotací rozdělí 3,1 miliardy korun. Od 1. září 2022 se musí v ČR přestat topit v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy.