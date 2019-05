Plzeň - Plzeňský obránce Jakub Brabec by ve středu mohl poprvé v kariéře nastoupit proti pražské Spartě, kde fotbalově vyrostl. Šestadvacetiletý stoper se na pikantní zápas třetího kola prvoligové nadstavby hodně těší a věří, že Viktoria doma ukáže svou kvalitu.

Brabec z mateřského letenského klubu v roce 2016 přestoupil do Genku. V belgickém celku ale postupně ztratil místo v sestavě a zamířil na hostování do tureckého Rizesporu. Na jaro si čtrnáctinásobného reprezentanta vypůjčila Plzeň, která má i opci na přestup. Mnoho sparťanských fanoušků Brabcův přesun k západočeskému rivalovi odsoudilo.

"Pro mě je určitě pikantní hrát proti Spartě, ještě jsem proti nim nehrál. Takže já se určitě těším. Bude to hezký zápas jak pro diváky, tak speciálně pro mě," řekl Brabec pro web Viktorie.

Očekává náročné utkání, protože Sparta se po odvolání kouče Zdeňka Ščasného zvedla a pod jeho nástupcem Michalem Horňákem vyhrála všechny tři ligové zápasy bez inkasované branky. Navíc Pražané v březnu doma Plzeň s Brabcem na lavičce deklasovali 4:0.

"Myslím, že potvrzujou kvalitu hodně doma, venku se jim až tolik nedaří, i když po té změně trenéra zvládli těžké utkání v Opavě, tam jsme si to také sami zkusili. Určitě to nebude nic jednoduchého," konstatoval Brabec.

Velkou sílu Sparty vidí v ofenzivě. "Nevím, jestli tam bude mladý Drchal nebo Tetteh. Oba mají svou kvalitu, i ta jejich křídla jsou zajímavá. Ale i my máme svou kvalitu a musíme se připravit tak, abychom ten zápas zvládli," uvedl rodák z Prahy.

Úřadující mistři jsou po nedělní porážce 1:3 s vedoucí Slavií v těžké pozici, protože na lídra z Edenu v tabulce ztrácejí už pět bodů. Pokud Plzeňští neporazí Spartu a "Sešívaní" zvítězí nad Jabloncem, bude o titulu rozhodnuto už ve středu.

"Musíme bojovat až do posledního zápasu. Určitě by bylo hodně smutné, kdyby Slavia neuhrála třeba dva zápasy a my si to prohráli v jiných zápasech. Musíme do posledního kola věřit a i tak si potvrdit, že jsme druzí před Spartou a dát to najevo ve středu," upozornil Brabec.