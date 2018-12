Praha - Motocyklový jezdec Jan Brabec si v lednu připíše druhý start na Rallye Dakar. Při své letošní premiéře obsadil 39. místo a byl nejlepším českým zástupcem v kategorii. V příštím ročníku slavné soutěže by rád dopadl lépe, na výsledek ale netlačí.

"Pořád to mám nastavené stejně. V kariéře už jsem slušné výsledky udělal a teď je to o tom, že si můžu závodění užít bez toho, abych na sebe tlačil z pohledu výsledku," řekl Brabec, který je několikanásobným českým mistrem v motokrosu i superkrosu a startoval i v závodech mistrovství světa.

"Stoprocentně bych chtěl dopadnout lépe než v minulém ročníku. Je ale potřeba vzít v potaz spoustu věcí, které se mohou stát. Technika, zdravotní stav... Dakar je nevyzpytatelný a já tvrdím, že se na něj nedá připravit. Dakar vás může vyškolit v každé etapě," podotkl člen týmu Big Shock Racing.

Brabec patří mezi závodníky, kterým udělalo radost rozhodnutí organizátorů zavést trať do dun v Peru. V písku by se mělo jet 70 procent rallye. "V minulém ročníku mě tam bavilo a teď se jede jen v Peru, což je fajn. Písek je super, je technicky náročný, musíte na něm umět jezdit a to mě i více motivovalo v tréninku," uvedl Brabec. V průběhu roku absolvoval pět dálkových soutěží a vždy jezdil na "dakarské" motorce. "Chtěl jsem, abych si na ni zvykl," řekl.

Vynucená změna trati podle pětatřicetiletého jezdce může znamenat i návrat ke kořenům rallye. V Africe se v minulosti jezdilo jen na písku. "Myslím si, že to tak bude. Bude to bližší, než když jezdíte ve čtyřech kilometrech (nadmořské výšky) a v dešti," podotkl Brabec, který očekává hodně náročnou rallye. "Bude kratší, ale myslím, že nám to dají pěkně sežrat," pousmál se jeden z pěti českých motocyklistů na startu Rallye Dakar.