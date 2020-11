Brabec poslancům k Bečvě nic neřekl, prý by mařil práci policie

Praha - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) na výboru pro životní prostředí odmítl říci nové informace k ekologické katastrofě na Bečvě, při níž únik kyanidu 20. září zabil desítky tun ryb. Podle něj by to mohlo mařit vyšetřování. Podobně se vyjádřil i ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss. Brabec také označil za absurdní některé spekulace ohledně okolností havárie.

V úvodu zpravodaj František Elfmark (Piráti) položil Brabcovi několik otázek na vyšetřování, místo, odkud kyanid unikl, i opatření, která by takovým haváriím zabránila.

Brabec uvedl, že nemůže ovlivnit rychlost vyšetřování, byť mu vadí, že trvá tak dlouho. Litoval toho, že koncem září napsal na twitter, že věří tomu, že viník bude odhalen do několika hodin. Poté několikrát zdůraznil, že jde "o živý spis" a další informace bude poskytovat sama policie. Řekl také, že se mu "chce řvát", když vidí spekulace o rozsáhlém spiknutí, do kterého by měly být zapojeny desítky úředníků kvůli zametení stop. Míní také, že vznikla mylná představa, že ČIŽP vyšetřování těchto akcí řídí.

Brabec pak poznamenal, že se MŽP a ministerstvo zemědělství dohodlo s rybáři na tom, že jako pomoc k opětovnému zarybnění řeky po havárii dostanou 7,5 milionu korun.

Ředitel ČIŽP Geuss popsal pozici inspekce při vyšetřování. Řekl, že organizace nepatří ke složkám integrovaného systému. Její kompetence jsou vymezeny a k některým haváriím ani není přizvána. Podotkl také, že řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodohospodářským, případně krajským úřadům. Předsedkyně výboru Dana Balcarová (Piráti) nato na twitteru uvedla, že Brabec s Geussem "hází odpovědnost" za vyšetřování havárie na vodoprávní úřad. Podle ní "motají" řízení prací na zneškodnění havárie s prošetřením jejích příčin.

Později se také Brabce tázala na metodický pokyn pro prošetřování havárií. Brabec odpověděl, že postup vyplývá z vodního zákona, je však do jisté míry individuální. Poznamenal, že resort bere havárii jako "poučení" a lepší instruování vodoprávních úřadů. Členka výboru Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) chtěla vědět, zda byl důkladně prošetřen i areál a odpadní soustava chemičky DEZA z koncernu Agrofert a zda ji Brabec jako možného viníka může zcela vyloučit. K tomu ministr nedal bližší vyjádření.

Na dotaz, zda se bude zasazovat o to, aby se Bečva jako bod projednala ve Sněmovně, řekl, že o to stojí, byť neovlivní, zda na to dojde. Při prvním pokusu se poslanci k bodu o havárii nedostali, Brabec se tehdy také z jednání omluvil. Dnes opět podotkl, že ani ve Sněmovně však zřejmě nepoví nic nového.

Brabec v říjnu uvedl, že je v podezření areál bývalé Tesly Rožnov, dnes to označil za jeden z "vyšetřovacích scénářů".

Podle některých svědectví začaly ryby hynout až o několik kilometrů dále, než se v počátcích vyšetřování uvádělo. O nesrovnalostech pojednává také nedávný článek Deníku Referendum, který uvedl, že kyanid se dostal do řeky právě v blízkosti chemičky DEZA. Ta se od možného zavinění distancovala krátce poté, co se havárie stala.

Kyanid unikl do Bečvy 20. září. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.