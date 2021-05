Brabec: O dolu Turów už se mezi ČR a Polskem jedná

Vratislav (Polsko) - Aktuálně se vedou jednání mezi českou a polskou stranou ohledně dolu Turów. Na tiskové konferenci po schůzi vlády to dnes řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Lituje, že Polsko dříve nevzalo vážně české požadavky a věc musela dospět až k Soudnímu dvoru EU. Varšava by měla hnědouhelný důl na příkaz Soudního dvora EU okamžitě zavřít. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale soudní rozhodnutí označil za velmi nebezpečné z hlediska možných ekologických hrozeb. Polsko podle něho předloží unijnímu soudu nové argumenty.

"Nikdy jsme od Polska nedostali žádné jasné písemné záruky, jakým způsobem bude kompenzovat zásadní negativní efekty, které to má pro české občany," řekl Brabec. Dodal, že česká vláda nechce Polsku uškodit, ale hájí zájmy českých občanů.

Aktuálně podle něj jednají jeho náměstek, zástupce ministerstva zahraničí a liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) s polskými protějšky. Podle Brabce by z jednání měl vzejít závěr i pro rozhovory na úrovni premiérů obou zemí.

"Představujeme v těchto chvílích polské straně naše představy, návrhy, jak bychom chtěli, aby se polská strana zachovala, nebo co by nám měla nabídnout. Jsme připraveni k jednání. A říkali jsme to několik let," dodal Brabec.

Soudní dvůr EU minulý týden rozhodl, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu v dole Turów. Vyhověl tak české žádosti o vydání předběžného opatření. Zákaz těžby bude podle soudu platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu. Proti rozhodnutí se vzápětí ohradili Morawiecki i společnost PGE, která důl vlastní.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu do roku 2044.

Pokud by polské úřady verdikt nerespektovaly, může soud na žádost Evropské komise vyměřit zemi vysoké pokuty.

Polsko odmítne splnit předběžné opatření Soudního dvora Evropské unie, podle něhož má okamžitě uzavřít hnědouhelný důl Turów, který dlouhodobě kritizuje Česká republika. Uvedla to dnes poslankyně Evropského parlamentu Anna Zalewská z polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS). Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek na dnešní tiskové konferenci uvedl, že rozhodnutí je zcela jasné, česká strana je ale připravena jednat.

"Důl se nezavírá načas, ale je to naprosto nezvratný proces.Uzavření dolu Turów zabije celý region," řekla Zalewská podle agentury PAP. "Nesouhlasíme s tím a nesplníme rozhodnutí Soudního dvora EU," dodala na tiskové konferenci uspořádané před dolem. Připomněla vlastní zkušenost z rodné oblasti v okolí města Walbrzych, kde uzavření dolů způsobilo "dědičnou nezaměstnanost, dědičnou bídu".

Podle europoslankyně bude o situaci dnes či v úterý jednat polský premiér s šéfem české vlády a Varšava bude také žádat o změnu rozhodnutí unijní soudkyně na základě předložení důkazů, že předběžné opatření je nepřiměřené. Uzavření dolu by totiž znamenalo uzavření i přečerpávacích stanic, což by podle ní nejen způsobilo nezvratné škody, ale vyvolalo i skutečné "problémy se stavem vod na české straně".

"Rozhodnutí je zcela jasné, Česká republika dostala za pravdu," řekl Kulhánek. "Teď nás čekají složitá jednání. Jsme připraveni jednat, ale musí to být seriózní jednání," doplnil.

"Ukazuje se, že se nás dnes od evropského společenství dotýká stejné bezpráví a křivda jako kdysi od sovětského okupanta," prohlásil na tiskové konferenci odborářský předák Jaroslaw Grzesik, kterého cituje PAP.

Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, kterou také vlastní společnost PGE. Podle odhadů ekonomického webu Business Insider pokrývá elektrárna zhruba osm procent poptávky po elektřině v zemi.

