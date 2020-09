Brabec: Najít původ otravy Bečvy je otázkou hodin

Praha - Najít zdroj ekologické katastrofy na Bečvě bude podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zřejmě otázkou hodin. Doufá, že viník bude exemplárně potrestán. Ministr to dnes sdělil ČTK. Desítky tun ryb v Bečvě otrávily kyanidy. Kontaminační mrak se v řece objevil v neděli.

"Ekologické katastrofě, kterou otrava kyanidy v řece Bečvě bezpochyby je, se velmi intenzivně věnuje ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí), se kterou jsem v každodenním kontaktu. Ve spolupráci s Policií ČR nyní pátráme po původci znečištění. Věřím, že kriminalisté viníka během krátké doby odhalí a ten bude exemplárně potrestán," napsal ministr.

V podobných situacích je podle něho klíčové zjistit, jaká látka znečištění způsobila. "To se v případě Bečvy podařilo odborníkům až včera (ve čtvrtek). Pracovalo na tom souběžně několik různých laboratoří po celé ČR. Teď, když víme, že šlo o kyanidy, věříme, že najít zdroj znečištění bude otázkou hodin," uvedl Brabec.

Kontaminační mrak začal v řece zabíjet v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova, v úseku o délce 38 kilometrů. Do čtvrtka rybáři odvezli do kafilerií 32 tun otrávených ryb. Koncentraci nebezpečných látek v řece se podle Povodí Moravy již podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad.

Výskyt kyanidů v Bečvě je jednou z největších ekologických havárií na Moravě za poslední roky. Blízký Hranický kras a tamní minerální vody podle odborníků havárie patrně nezasáhla.

Rozpustné kyanidy jsou prudké jedy, které na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík. Účinkují tak, že zablokují buněčné dýchání. Smrtelná dávka kyanidu je podle ČIŽP 200 miligramů v pevném skupenství či jako roztok. Inspekce nicméně k rozborům ani množství látky dosud nic bližšího neuvedla, mohlo by to podle ní mařit vyšetřování.

Na případu pracují vsetínští policisté. Zatím ho šetří pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. To se může změnit, pokud se prokáže úmyslný čin.

S policií spolupracuje při hledání původce znečištění i Povodí Moravy. Padlo i několik trestních oznámení.