Brabec chce navíc do rozpočtu 250 mil.Kč na boj se suchem

Praha - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) chce zvýšit rozpočet na příští rok o zhruba 250 milionů korun na boj proti suchu. Peníze by zamířily do Programu péče o krajinu, který se zabývá obnovou mokřadů, výsadbou remízků a stromů. Řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), které začalo v poledne.

Ministerstvo životního prostředí letos hospodaří bez evropských dotací s 6,26 miliardy korun. Návrh rozpočtu na příští rok je o 1,12 procenta nižší, tedy o 70 milionů korun, a činí 6,19 mld. korun.

Rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička v úterý upozornil, že stát vydává na boj proti suchu pouze jednotky miliard. Přitom by měl podle Skleničky na udržení vody v krajině dávat minimálně 25 mld. Kč ročně. Pokračující sucho a nedostatek srážek by v budoucnu mohly podle propočtu vědců ovlivnit pokles českého HDP až o 1,6 procenta i více.

"Já se bráním této kritice, protože není úplně oprávněná, byť v řadě věcí s ním souhlasím. Nejsou to jednotky miliard ale desítky. Za posledních pět let jsme společně s ministerstvem zemědělství investovali z evropských i tuzemských zdrojů skoro 40 miliard korun do boje se suchem," reagoval Brabec. Sklenička má ale podle něj pravdu v tom, že další náklady v příštích letech mohou stovek miliard dosáhnout.

Letos ministerstvo životního prostředí i s evropskými dotacemi, které se pohybují kolem 7,81 mld. Kč, hospodaří celkově se 14,07 miliardy korun. Loni to bylo 12,57 miliardy, z toho evropské zdroje dosahovaly 6,72 mld. Kč. A ze státního rozpočtu šlo loni 5,85 mld. Kč.

Pokud by Schillerová ministerstvu peníze na příští rok přidala, využila by je i Česká geologická služba, která se věnuje zkoumání stavu podzemních vod na území ČR.