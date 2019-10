Brabce mrzela zahozená šance, doufá, že Slavia bude ztrácet jinde

Plzeň - Kapitána plzeňských fotbalistů Jakuba Brabce mrzelo, že v závěru šlágru 14. kola první ligy proti Slavii neproměnil velkou šanci na vyrovnání a neodvrátil domácí porážku 0:1. Reprezentační obránce považuje devítibodovou ztrátu druhé Viktorie na obhájce titulu za nepříjemnou, ale doufá, že Pražané ještě do konce sezony budou ztrácet jinde.

"Bohužel jsme si to neuhráli sami. Musíme doufat, že i týmy proti Slavii začnou proměňovat penalty na konci, a že poztrácí body někde jinde. My se musíme soustředit sami na sebe, abychom zvládali naše zápasy, které nás ještě čekají. To je jediná možná cesta," řekl Brabec novinářům.

Zřejmě v největší gólové příležitosti Západočechů z malého vápna trefil v 86. minutě pouze bránícího Michala Frydrycha. "Ta šance mě mrzí hodně. Samozřejmě o to víc, že jsem mohl vyrovnat. Je to velká škoda. Dostal jsem balon od Kayambiče (Joela Kayamby), vystřelil jsem to na bránu, někdo tam dal nohu a vykopnul to z brány. Ale nevím, jestli by to v tom úhlu šlo do brány," popsal sedmadvacetiletý stoper.

Byl také u jediné branky utkání, kterou v nastavení první půle vstřelil Josef Hušbauer poté, co plzeňský brankář Aleš Hruška neudržel míč. "Tam Suk (Tomáš Souček) hlavičkoval do Hrušáka, odrazilo se to. Já jsem to chtěl urvat, Hrušák tam skočil a měl to nějakým způsobem na rukou a já jsem mu to vykopl. Potom to tam skákalo a bohužel Hušby byl nejrychlejší," litoval Brabec.

Viktorii sice vyšel úvod a Slavii hodně zatlačila, ale převahu nezužitkovala. "Myslím si, že máme doma sílu, umíme tady na začátku soupeře dostat pod tlak. Ale vyústění tlaku v gól se nám bohužel nepodařilo. Asi i to, že jsme nevedli 1:0 my, rozhodlo nakonec o výsledku," prohlásil bývalý hráč Sparty, Genku nebo Rizesporu.

Plzeňští nastoupili do důležitého souboje bez zraněných záložníků Jana Kopice Aleše Čermáka či Jana Kovaříka, navíc musel brzy ze zápasu odstoupit i pravý obránce Radim Řezník. Brabec se ale na absence vymlouvat nechtěl.

"Takhle vůbec spekulovat nechci. Nějak jsme se tím popasovali. Byli jsme dál aktivní, škoda těch šancí, které jsme neproměnili. Zraněných je škoda, na druhou stranu máme široký kádr. Všichni kluci, kteří nastoupili, předvedli dobrý výkon, ten ale bohužel na vítězství nestačil," uvedl Brabec.