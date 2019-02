Londýn - Obnovitelné zdroje energie se do roku 2040 stanou největším zdrojem výroby elektřiny. Globální poptávka po energii se ve stejné době zvýší zhruba o třetinu, potáhne ji hlavně rychlý růst střední třídy v Asii. Růst energetického trhu v Číně ale prudce zpomalí, zejména kvůli slabší ekonomické expanzi. Ve své každoroční zprávě o výhledu odvětví to dnes uvedla britská společnost BP.

Obnovitelné zdroje budou nejrychleji rostoucím energetickým zdrojem s ročním růstem 7,1 procenta. Do roku 2040 se mají obnovitelné zdroje na celkových dodávkách elektřiny podílet zhruba 30 procenty, nyní je jejich podíl deset procent.

"Obnovitelné zdroje energie proniknou do energetického systému rychleji, než jakékoliv jiné palivo," uvedl hlavní ekonom BP Spencer Dale. Zatímco podíl ropy na globální energetické poptávce vzrostl na začátku 20. století z jednoho procenta na deset procent za 45 let, obnovitelné zdroje dosáhly stejného podílu za 25 let, upozornil Dale.

Největším spotřebitelem energie by měla ještě dlouho zůstat Čína. Indie ji ale v příštím desetiletí překoná v tempu růstu poptávky a na celosvětovém růstu poptávky by se měla podílet více než čtvrtinou. Za posledních 20 let se poptávka po energii v Číně zvyšovala o 5,9 procenta ročně, do roku 2040 však má růst pouze tempem jednoho procenta, protože čínská ekonomika se odklonila od energeticky náročného průmyslu a Peking zavádí přísnější pravidla, aby zmírnil znečišťování ovzduší. BP revidovala energetickou poptávku Číny z loňských sedmi procent.

Poptávka po ropě by se podle BP měla stabilizovat do roku 2035 na zhruba 108 milionech barelů denně, hlavně díky růstu počtu elektrických vozů a efektivnějším motorům. Doprava bude nadále hlavním tahounem růstu spotřeby ropy a její podíl do roku 2040 zůstane stabilní na zhruba 55 procentech. Poptávka po přepravních službách se do roku 2040 téměř zdvojnásobí, díky efektivnějším motorům pro osobní a nákladní auta by však měl tento sektor zvýšit spotřebu energie pouze o 20 procent.

Hlavním motorem růstu poptávky po ropě bude výroba umělých hmot. Zde se má poptávka zvýšit ze sedmi milionů na 22 milionů barelů denně.

Na růstu dodávek ropy se mají v příštích deseti letech podílet hlavně Spojené státy, a to díky těžbě z břidličných hornin. Po poklesu břidlicové těžby v USA převezme otěže Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), uvádí s odkazem na zprávu BP agentura Reuters.