Boží Dar (Karlovarsko) - Na Božím Daru bude v úterý povolen po kalamitě vstup na běžkařské trasy v městských lesích. Vstup do lesa mimo cesty bude kvůli nebezpečí pádu stromů dále přísně zakázán. V tiskové zprávě to dnes uvedl starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Vstup do lesů byl po přívalech sněhu a silném větru zakázán od 13. ledna.

"Město Boží Dar odvolává svůj zákaz vstupu na městské lesní cesty, které jsou upravovány pro běžkaře, a to od úterý. Pohyb na těchto běžeckých trasách je však na vlastní nebezpečí. Z důvodu trvající námrazy a velkého množství sněhu na stromech platí do odvolání nadále přísný zákaz vstupu do lesních porostů, které jsou mimo upravované lesní cesty," uvedl Horník.

Město zároveň žádá běžkaře, aby svá auta neodstavovali mimo oficiální veřejná parkoviště. Stále platí zákaz vjezdu do Božího Daru s výjimkou místních občanů, zásobování a rekreantů, kteří mají ve městě zajištěné parkování. Parkovat lze také u skiareálů Hranice a Novako.

Přívaly sněhu a silný vítr sužovaly Boží Dar od 7. ledna, o čtyři dny později vyhlásilo město kalamitní stav. Několik dní bylo krušnohorské město prakticky odříznuto od světa, uzavřeny byly všechny příjezdové cesty. Situace se postupně uklidnila a 16. ledna město kalamitní stav zrušilo. Jízda na běžkách byla ale dosud povolená pouze na okolních loukách, vstup do lesních porostů nedoporučovaly ani Lesy ČR.